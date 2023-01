Lierna, polemica dalla minoranza dopo la visita del Ministro Locatelli al parco giochi inclusivo

I consiglieri Mauro e Marcelli: “Mancano i servizi igienici e un accesso sicuro per i disabili”

LIERNA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa, a firma dei consiglieri comunali di minoranza Marco Mauri e Nunzio Marcelli, in merito alla visita del Ministro alle Disabilità Alessandra Locatelli al parco giochi inclusivo di Lierna, la cui apertura è prevista la prossima settimana.

“Apprendiamo con piacere che la Ministra della Repubblica Locatelli, dopo la visita nel lecchese, abbia fatto visita ai lavori in corso presso il vecchio parco giochi di Riva Bianca. Non avendo ricevuto l’invito per l’evento, apprezzando il fatto che l’amministrazione comunale abbia speso 50 mila euro per sostituire i giochi preesistenti acquistando nuovi giochi per un parco giochi esistente ma “inclusivo e non esclusivo” che però, come avrà avuto modo di vedere, necessita di un accesso in sicurezza per le persone con disabilità, di servizi igienici per i bambini e per i genitori così come abbiamo ripetutamente chiesto per il “vecchio parco giochi inclusivo” sotto la chiesa parrocchiale.

Confidando nelle competenze attribuite all’autorevole Ministra, auspichiamo un suo interessamento per risolvere un problema che i cittadini e noi consiglieri comunali segnaliamo da tanto tempo a seguito della spesa di oltre 400 mila euro per il “rifacimento” della Piazza IV novembre realizzato senza la predisposizione di un accesso in sicurezza e un parcheggio riservato ai soggetti con disabilità”

I consiglieri comunali

Marco Mauri e Nunzio Marcelli