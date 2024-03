Mandello. Area ex campeggio e PGT: nuovo incontro pubblico in sala civica

Giovedì 14 marzo Casa Comune per Mandello tratterà due questioni rilevanti per il paese

“I mandellesi hanno diritto di sapere cosa sta succedendo”

MANDELLO – Casa Comune per Mandello torna a parlare dell’area ex campeggio e del PGT: i due temi attuali e di estrema rilevanza per il paese saranno trattati in un nuovo incontro pubblico aperto alla cittadinanza.

L’appuntamento sarà in Sala Civica, nella frazione di Molina, giovedì 14 marzo alle ore 20.45.

“E’ una questione di coerenza, è una questione di trasparenza, è una questione di buona gestione della cosa pubblica – precisa il gruppo politico e consiliare di minoranza – La comunità mandellese ha diritto di sapere cosa sta succedendo su due temi di forte impatto ambientale, urbanistico ed edilizio”.

Casa Comune ritorna poi sull’atteggiamento tenuto dal sindaco Riccardo Fasoli e la maggioranza: “Non danno risposte chiare, dicono quello che fa loro comodo e non consentono un reale e vero spazio pubblico di confronto. Questo atteggiamento danneggia la dialettica democratica e non fa onore all’istituzione comunale”.

Rimettono poi il focus sulla serata di questo giovedì, ribadendo la loro presenza: “Casa Comune invece c’è e si mette a completa disposizione della cittadinanza per chiarire ed entrare nel merito di queste gravi vicende (entrambe finite al TAR)“.

Nell’area campeggio i lavori sono bloccati dallo scorso luglio e l’edificio a lago parzialmente realizzato potrebbe essere demolito, mentre per quanto riguarda il PGT, approvato a fine luglio 2023, Legambiente ha ricorso al TAR per troppo cemento.