Mandello. Campeggio, altra mossa di Casa Comune: “Fasoli, ha risposto alla Provincia?”

Nuova spinta dal gruppo politico e consiliare di minoranza, che chiede provvedimenti

“I lavori al campeggio vanno sospesi. Ogni altra ipotesi e ogni inerzia da parte del Comune provocherà danno rilevante a tutti”

MANDELLO – “Il Comune deve adottare dei provvedimenti secondo la Provincia. Li sta adottando Sig. Fasoli? Li state adottando assessori e consiglieri di maggioranza?! Lo avete comunicato alla Provincia? Sapete quali sono questi provvedimenti? Ve lo diciamo noi, in spirito di collaborazione: sospensione dei lavori e avvio del procedimento amministrativo in autotutela del Comune”.

Si è alzata di nuovo, incalzante e diretta, la voce di Casa Comune per Mandello. Tema, da ormai una settimana, sempre lo stesso: i lavori nell’area campeggio in via Lungo Lario a Mandello. O, per essere più specifici, la presunta autorizzazione paesaggistica mancante, di cui a lungo si è discusso nell’ultimo periodo (trovate gli articoli in fondo al pezzo, in ordine cronologico, dalla più vecchia alla più recente).

Dibattito che ha visto soprattutto esprimersi il gruppo politico e consiliare di minoranza, arrivato a parlare di nuovo oggi, martedì, rivolgendosi al sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, agli assessori e ai consiglieri di maggioranza del Comune di Mandello: “La Provincia vi ha scritto una lettera il 28 giugno 2023 che attesta inequivocabilmente l’inefficacia delle autorizzazioni paesaggistiche comunali rilasciate in merito ai lavori all’area campeggio. L’ente provinciale richiama, a proposito del difetto di competenza comunale, la legge 241/1990 e in particolare l’articolo 21 septies che qui riportiamo per intero”.

“Art. 21-septies (Nullita’ del provvedimento). -1. E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. E’ nullo pertanto il provvedimento amministrativo del Comune di Mandello per ‘difetto assoluto di attribuzione’, cioè viene ribadita la circostanza in cui l ́Amministrazione (di Mandello in questo caso) assume di esercitare un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce”.

Prosegue il gruppo: “La Provincia, inoltre, nel rimarcare la sua esclusiva competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in forza dell’art. 80 comma 4 lett. c) della legge regionale 12/2015 (ricordiamo che gli uffici regionali vi hanno già scritto in proposito ribadendo quanto sopra!) dichiara che la sua comunicazione ‘viene trasmessa al Comune ai fini dei provvedimenti di propria competenza’. Ogni altra ipotesi e ogni inerzia da parte vostra, provocherà danno rilevante a tutti e in particolare al Comune di Mandello e alla sua cittadinanza“.