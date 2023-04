Mandello. Casa Comune, nuove date per firmare osservazioni sul PGT

Sede di via Dante del gruppo politico aperta ai cittadini il 24 e 25 aprile

“Decisione presa alla luce del grande afflusso di persone arrivate quest’oggi e delle ulteriori richieste ricevute”

MANDELLO – Fissate nuove date da Casa Comune per Mandello in cui i cittadini potranno firmare osservazioni sul PGT. Il gruppo politico e consiliare di minoranza, dopo l’incontro pubblico su PGT, giardini e campeggio, aveva espresso la volontà di organizzare nella giornata di oggi, sabato, alcuni momenti nella sede di via Dante 24 per incanalare e sottoscrivere le osservazioni di mandellesi e non sulla variante al piano di governo del territorio.

Nuovi giorni in cui sarà possibile presentarsi nella ‘casa’ del gruppo saranno lunedì 24 e martedì 25 aprile, dalle ore 14 alle ore 18. La decisione presa “alla luce del grande afflusso di persone in data odierna e della richiesta di dare ulteriori disponibilità per la firma da parte dei cittadini alle osservazioni al PGT, che verranno depositate in Comune improrogabilmente entro il 28 aprile – spiegano dal gruppo -. Importante portare con sé la fotocopia della carta d’identità”.