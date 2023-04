Vivere Lierna: “A piovere non solo uova, anche buste verdi”

La minoranza si esprime sulle buste verdi fatte recapitare ai liernesi

“Il sindaco dovrebbe trovare tempo e modalità per informare i cittadini, anche attivando uno spazio presso gli uffici comunali”

LIERNA – Riportiamo il commento di Nunzio Marcelli e Marco Mauri, appartenenti alla minoranza di Vivere Lierna, sopraggiunto dopo la consegna delle uova pasquali agli alunni del paese. Dopo aver ringraziato ICAM per il dono fatto, così si sono espressi rivolgendosi al primo cittadino, Silvano Stefanoni: “Oltre al piacevole invito di donare un sorriso a chi incontriamo, il sindaco dovrebbe trovare il tempo e le giuste modalità per ‘informare’ i tantissimi liernesi che in questi giorni si sono visti recapitare buste verdi dal Servizio Notificazione Atti Giudiziari o raccomandate con atti da notificare per l’imposta municipale propria (IMU), con richieste di sanzioni dal 2016“.

Proseguono: “Quanto sopra a seguito della decisione comunale con atto n° 52 del 10/03/2020 e n° 69 del 23/03/2022, che incaricava una ditta di effettuare provvedimenti di accertamento (in rettifica, denunce infedeli e/o accertamento d’ufficio…) delle aree edificabili interessate all’IMU stante il Piano di governo del territorio ‘PGT’ approvato con delibera n° 34 del 2014 dalla maggioranza consigliare, (non dai consiglieri comunali di Vivere Lierna che hanno votato contro quel PGT), e con delibera della Giunta comunale nro 41 del 2015 avente per oggetto: ‘valori di riferimento per le aree edificabili ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) a seguito entrata in vigore PGT’, che riporta l’indicazione per le aree di ‘servizio di livello comunale/extra comunale esistenti e in progetto Valore euro/mq 20,00’ “.

Secondo la minoranza, in attesa di aggiornamenti in merito: “Si renderebbe necessario ‘posare lo sguardo’ sugli atti amministrativi e sugli atti ricevuti con la busta verde, attivando un apposito spazio presso gli uffici comunali per consentire ai soggetti interessati di avere tutto quanto necessario per conoscere e comprendere quello che il comune avrebbe dovuto fornire dopo l’approvazione del PGT del 2014, e dopo la deliberazione della Giunta comunale con l’atto n° 41 del 2015 che invece non ha fatto”.

In conclusione Marcelli e Mauri riprendono anche parole impiegate dallo stesso sindaco per elargire alla cittadinanza gli auguri pasquali: “Nonostante l’aumento del costo di costruzione, i nuovi costi per i matrimoni e unioni civili (200 euro se residenti ma fuori orario d’ufficio, 300 euro se non residenti ma in orario, 400 euro se non in orario d’ufficio) e le tante cartelle IMU con i costi da sostenere per affidare a professionisti il compito di verifica dell’avviso ricevuto e per il dovuto da pagare, occorre riprendere le parole dell’estensore degli auguri pasquali dell’amministrazione comunale: “per far comprendere ai nostri piccoli (ma anche ai genitori, ai nonni e agli altri cittadini) il valore del donare e del sapere apprezzare ciò che si riceve”.