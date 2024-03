8 marzo, ViviAmo Merate: “Bisogna favorire un vero empowerment femminile”

L’intervento del candidato sindaco della lista ViviAmo Merate in occasione dell’8 marzo

“Stiamo pensando a meccanismi di sostegno più forti per gli asili nido, al potenziamento dei servizi di pre e post-scuola, in un’ottica di scuola “aperta””

MERATE – Riceviamo e pubblichiamo un contributo di Mattia Salvioni, candidato sindaco di ViviAmo Merate alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno in merito al ruolo delle donne.

In occasione della prossima ricorrenza dell’8 Marzo e cogliendo gli spunti di riflessione della Conferenza delle Donne Democratiche che ringrazio, come candidato Sindaco a Merate e insieme al gruppo della lista civica ViviAmoMerate, desidero evidenziare quelli che per noi sono spunti che orienteranno la nostra proposta allo scopo di valorizzare il ruolo e l’apporto delle donne nei diversi contesti e rispondere ai bisogni specifici.

Ci piace partire proprio dal nome della nostra lista “ViviAmoMerate” che vuole essere un invito per noi, che stiamo elaborando il programma e per i prossimi mesi e anni, a far sì che ogni cittadina/o possa esprimersi e “vivere” al meglio la comunità, l’ambiente di lavoro, la famiglia, gli amici e tutti gli altri ambiti che quotidianamente frequentiamo e in cui siamo protagonisti.

Alcuni di noi hanno la fortuna di arrivare da ambienti lavorativi, ad esempio, che stimolano diversità ed inclusione e che hanno raggiunto importanti traguardi senza forzature, ma con un percorso di sensibilizzazione e azioni a supporto (es. contributi per Asili Nido, congedi di paternità eguali, promozioni per neomamme, …). Questo può essere un valido esempio di approccio e stimolo non condizionato da seguire.

Nel gruppo di lavoro e nella squadra che stiamo costruendo abbiamo la fortuna e la ricchezza di essere rappresentati spontaneamente in modo equo con la prospettiva, per le competenze ed esperienze espresse, di incarichi di primo piano per le donne presenti.

Nell’elaborazione del programma stiamo guardando con attenzione ad azioni che favoriscano un reale empowerment femminile con diverse leve che possono comprendere anche interventi sul tessuto urbano e di bilancio che siano realmente attenti alle esigenze specifiche delle madri e anche dei padri che accompagnano la crescita dei figli. Vivere Merate riguarda anche dare supporto e centralità a luoghi di riferimento e ascolto per le donne e non solo, sostenendo il prezioso contributo delle associazioni del

territorio per promuovere e sensibilizzazione la cittadinanza su temi specifici quali, ad esempio, la cultura delle pari opportunità e la violenza sulle donne e intercettando anche i bisogni non affrontati/espressi.

Promuovere a livello territoriale una rete di aiuto per le donne in situazioni di fragilità con figli che hanno la necessità di essere accompagnate nel capire, in primo luogo, le possibilità e i percorsi di crescita per loro e le bambine/i. Stiamo approfondendo anche meccanismi di sostegno più forti per gli asili nido, al potenziamento dei servizi di pre e post-scuola, in un’ottica di scuola “aperta”: se vogliamo costruire il futuro del territorio dobbiamo creare qui le condizioni affinché le giovani mamme e più in generale i genitori, possano decidere di far crescere i figli e di realizzarsi professionalmente. Altrettanto importante sarà sostenere e, nel caso, creare soluzioni e strutture che aiutino ad alleggerire i carichi di cura degli anziani per chi se ne prende cura.

La sfida per tutti e che noi come lista vogliamo cogliere, è quella di creare le condizioni affinché ognuno di noi a questo punto sì, uomo o donna o che non si riconosce, partendo dalle medesime opportunità, possa scegliere in libertà e serenità i propri percorsi, le proprie ambizioni e coltivare i propri sogni, senza scendere a compromessi.

Salvioni Mattia candidato Sindaco a Merate – Lista Civica ViviAmoMerate