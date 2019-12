Airuno, gazebo il 14 con il comitato Sì al parco

I promotori della raccolta firme vogliono incontrare la cittadinanza per spiegare le ragioni del sì al parco

In programma anche nel gennaio 2020 un incontro pubblico per spiegare i vantaggi dell’entrare nel Parco del Curone

AIRUNO – Il comitato Sì al parco scende in piazza per continuare la raccolta firme a favore dell’entrata di parte del territorio di Airuno nel Parco di Montevecchia e del Curone. Dopo l’appuntamento promosso ieri, martedì 3 dicembre, davanti alla scuola dell’infanzia i promotori allestiranno nuovamente un gazebo sabato 14 dicembre dalle 9 alle 12 nel piazzale del mercato.

“Sarà un’occasione non solo per “metterci la firma”, ma anche per dialogare e confrontarsi sui temi dell’ambiente, della sua conservazione e valorizzazione; momenti molto spesso relegati a concitate assemblee pubbliche dove, nella maggior parte dei casi, sono presenti solo persone interessate a queste cose”.

Il gazebo vuole essere dunque un allargamento e un coinvolgimento a tutta la popolazione con la possibilità concreta di un confronto sereno per far comprendere la bontà di un progetto che stava finalmente giungendo alla sua fase finale di realizzazione. “E non è finita qui – concludono i promotori della raccolta firme – Il Comitato ha in serbo anche una serata dedicata ai vantaggi del Parco, nel prossimo mese di gennaio 2020”.