Airuno, le minoranze replicano: “Un milione per il Municipio? Le priorità sono altre”

Netta presa di posizione dei due gruppi di minoranza sulla vicenda del progetto di rigenerazione del Municipio

“Per noi non è una priorità. Ci chiediamo inoltre come sia possibile che, nonostante l’aumento dei prezzi, i costi siano più che raddoppiati”

AIRUNO – “La ristrutturazione del Municipio non rappresenta, per noi, una priorità per la comunità airunese”. A prendere posizione, in maniera netta e chiara, sono, all’unisono, i due gruppi di opposizione Progetto Comune e Airuno al centro dopo la conferenza stampa della Giunta di lunedì in cui il sindaco Alessandro Milani, affiancato dagli assessori Adriana Rossi e Claudio Rossi, hanno precisato di aver dovuto restituire un contributo di quasi 400mila euro alla Regione non potendo portare avanti il progetto di rigenerazione urbana del Municipio.

“Ci chiediamo, inoltre, come sia possibile che i costi, nonostante il comprensibile aumento dei prezzi, siano più che raddoppiati” incalzano Bruno Ferrario e Gianfranco Lavelli, sottolineando come, dopo aver chiesto ulteriori informazioni al Sindaco, “ci è stato comunicato che, a seguito di una interlocuzione con gli Uffici di Regione Lombardia, non è possibile dividere in due lotti il progetto del Municipio e quindi neanche sarebbero bastati gli oltre 325mila euro che la Giunta Milani ci ha chiesto di spendere, ma molto di più!”.

Motivi che hanno portato i due gruppi di minoranza a esprimere un chiaro no alla richiesta della Giunta di attingere dall’avanzo di amministrazione per finanziare i maggiori costi del progetto di rigenerazione del Palazzo municipale.

Di seguito il comunicato completo dei due gruppi di minoranza

A seguito della conferenza stampa di lunedì 23 ottobre 2023 della Giunta Milani, i nostri due gruppi consiliari intendono esprimere una lettura chiara e univoca in merito alla ristrutturazione del Municipio.

Partiamo dal principio: in data 10.03.2021 la Giunta Milani, senza consultare preventivamente i consiglieri comunali, ha deliberato la partecipazione ad un bando di Regione Lombardia che comprendeva tre progetti di Rigenerazione Urbana: riqualificazione della piazza di Aizurro, del sottopassaggio di Via Kennedy e del Municipio. Le tre opere complessivamente prevedevano un finanziamento per 500.000 euro da Regione Lombardia e per 100.000 € dal Comune di Airuno.

La parte più corposa dell’intervento è la ristrutturazione del Municipio, di circa 400.000 euro.

Dopo due anni, il Sindaco convoca i gruppi consiliari per presentare delle variazioni economiche inerente il progetto di ristrutturazione del Municipio. Il 16.06.2023 ci viene illustrato dalla Giunta un progetto dal valore complessivo di circa un milione di euro, diviso in due lotti: il primo da 775.000 euro circa e il secondo lotto per la parte finanziaria restante, da coprire con “altre forme di finanziamento” non ben precisate.

Solo per coprire le spese del primo lotto, la Vicesindaca Adriana Rossi ha chiesto ai nostri due gruppi di approvare in Consiglio Comunale una variazione di bilancio di circa 325.000€ di fondi comunali, ovvero dal bilancio comunale. In poche parole, la Giunta Milani ci ha chiesto di utilizzare più della metà della cassa comunale per coprire solo il primo lotto di ristrutturazione del Municipio, che per noi non rappresenta al momento la priorità della comunità airunese. Ci chiediamo, inoltre, come sia possibile che i costi, nonostante il comprensibile aumento dei prezzi, siano più che raddoppiati.

A seguito di una nostra richiesta di ulteriori informazioni rivolta al Sindaco, ci è stato comunicato che, a seguito di una interlocuzione con gli Uffici di Regione Lombardia, non è possibile dividere in due lotti il progetto del Municipio e quindi neanche sarebbero bastati gli oltre 325.000 euro che la Giunta Milani ci ha chiesto di spendere, ma molto di più!

Dunque, questi sono i motivi per cui i nostri due gruppi hanno espresso un chiaro no.

Gianfranco Lavelli, capogruppo Airuno Aizurro Progetto Comune

Bruno Ferrario, capogruppo Airuno Aizurro al centro