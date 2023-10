CambiAmo Airuno pungola le minoranze: “Perché astenersi sul piano di diritto allo studio?”

Il gruppo di maggioranza commenta il voto sul piano di diritto allo studio di lunedì scorso

“Crediamo fermamente che la politica non debba essere strumento di disfattismo in vista delle prossime elezioni comunali 2024”

AIRUNO – “E’ giusto mettere in politica e scontrarsi su tematiche molto importanti come la scuola, dove c’è in gioco il futuro dei nostri giovani studenti?” E’ la domanda che il gruppo di maggioranza CambiAmo Airuno Aizurro rivolge, con un comunicato, alla cittadinanza dopo l’astensione registrata in consiglio comunale lunedì sera sul piano di diritto allo studio. Per i consiglieri di maggioranza, ovvero i tre esponenti della Giunta guidata dal sindaco Alessandro Milani e il neo capogruppo Enrico Riva, il piano è stato infatti redatto accogliendo tutte le istanze dell’Istituto Comprensivo, in collaborazione con le docenti referenti dei Plessi nella Consulta Scuola.

“Noi crediamo fermamente che la politica non debba essere strumento di disfattismo in vista delle prossime elezioni comunali 2024 e che occorra avere una visione ampia della realtà – proseguono -. Il fine ultimo è quello di lavorare insieme per consegnare ai cittadini un pezzo di futuro migliore per Airuno e Aizurro”.

Dal canto loro, gli esponenti del neo gruppo di minoranza Airuno Aizurro al centro avevano però motivato il voto di astensione dichiarandosi insoddisfatti di quanto fatto dall’amministrazione comunale in tema di riduzione delle tariffe per la mensa per i fratelli e le sorelle. “50 centesimi non è il 50%” ha ricordato il capogruppo Bruno Ferrario, rinnovando nuovamente l’auspicio per un intervento più deciso da parte dell’amministrazione comunale sull’abbattimento dei costi di fruizione del servizio mensa per le famiglie con più di un figlio frequentante le scuole del paese.

Di seguito il comunicato integrale del gruppo di maggioranza CambiAmo Airuno Aizurro

Lunedì 2 Ottobre si è tenuto il Consiglio Comunale e all’interno dell’ordine del giorno era prevista la presentazione e successivamente l’approvazione del Piano di Diritto allo Studio 2023/2024.

In quella sede è stato illustrato il Piano in tutte le sue parti: spiegazione dei numerosi progetti didattici rivolti agli alunni di tutti e tre i Plessi Scolastici (Infanzia, Primaria e Secondaria); da sottolineare l’attenzione dell’Amministrazione Milani per i progetti di madrelingua, psicomotricità e sport; partecipazione al Bando Regionale “Scuola Digital Smart 2023”, per una nuova aula immersiva a taglio scientifico; in aggiunta il progetto musicale in collaborazione con i maestri Anghileri e Binda.

Tutti questi progetti destinati ai nostri alunni, in aggiunta a quanto il Comune già investe sulla Scuola, vengono interamente finanziati con risorse comunali.

L’Amministrazione Milani ha accolto tutte le istanze dell’Istituto Comprensivo, in collaborazione con le docenti referenti dei Plessi nella Consulta Scuola.

Al momento della votazione in aula, il Gruppo di Minoranza e il Gruppo Airuno

La Lista Civica “Cambiamo Airuno – Aizurro” – Milani Sindaco