Avviato il percorso di revisione del piano di governo del territorio con la variante

I tre principi cardine sono: riduzione del consumo di suolo, rigenerazione urbana e valorizzazione della rete ecologica

CASATENOVO – Riduzione del consumo di suolo, rigenerazione urbana e valorizzazione della rete ecologica e della rete verde: sono queste le linee di indirizzo che guideranno la variante generale del territorio, a cui la Giunta comunale ha dato avvio con la delibera del 6 maggio 2021. Un provvedimento legato a stretto giro al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Sospesa a inizio 2020 causa pandemmia, la variante rappresenta, stando alle parole dell’assessore all’urbanistica Marta Picchi, “l’occasione per cogliere tutte le opportunità normative introdotte negli ultimi anni”.

Tre sono le linee di indirizzo che guideranno il nuovo Piano: “Innanzitutto la riduzione del consumo di suolo con riferimento agli Ambiti di Trasformazione, nonché al loro stato di attuazione, è previsto l’aggiornamento delle relative previsioni in modo coerente con le necessità di sviluppo effettive del territorio, tenendo in considerazione gli obiettivi di riduzione di consumo di suolo dettati dagli strumenti di pianificazione sovraordinati. Uno strumento importante sarà la Carta di Consumo di suolo, come definito dal Piano Territoriale Regionale (PTR), si potrà costruire di meno rispetto anche a quanto previsto ora dallo strumento urbanistico vigente approvato nel 2013, la legge sul Consumo di suolo rende possibile una inversione di tendenza, non ci sarà alcuna espansione di nuovo edificato su terreni liberi – agricoli”.

Non meno importante sarà investire sulla rigenerazione urbana: “Dovranno essere favorite e incentivate le attività edilizie volte al recupero degli edifici dismessi, abbandonati o non utilizzati; si procederà all’individuazione degli Ambiti di Rigenerazione Urbana e Territoriale (DCC n. 14 del 13.04.2021), prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione per garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, secondo i principi dettati dalla legislazione regionale in materia”.

La variante al Pgt fornirà anche l’occasione per la valorizzazione della rete ecologica e della rete verde: “Intendiamo qualificare il nuovo Pgt come un piano dell’Ambiente e del Paesaggio, guardando con attenzione al tema dell’economia agricola sostenibile, alle reti ecologiche, alla prospettiva di ulteriore sviluppo delle aree tutelate a Parco”

La Variante prevede inoltre una revisione del Piano delle Regole ed alle Norme Tecniche con l’obiettivo di attuare una semplificazione delle norme. “Intendiamo inoltre procedere all’individuazione degli immobili degradati su cui promuovere le forme di incentivazione previste dall’art. 40bis della LR 12/05”.

Non solo. “Uno specifico approfondimento riguarderà l’individuazione di ambiti dei distretti di commercio, dei negozi di vicinato ed artigianato di servizio cui riconoscere delle premialità”.

Dopo la delibera di Giunta di avvio del PGT l’Ufficio competente procederà con i vari incarichi e la Commissione Ambiente e Territorio sarà impegnata nello sviluppo del Piano.

In questi giorni è aperta quindi la fase di interlocuzione della cittadinanza per cui chiunque, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare entro lunedì 19 luglio 2021 suggerimenti e proposte utili ai fini del procedimento in formato digitale all’indirizzo PEC protocollo.casatenovo@legalmail.it oppure in forma cartacea in triplice copia e in carta libera, al protocollo generale del Comune di Casatenovo, Piazza della Repubblica n.7.

“Da settembre avvieremo un percorso di confronto con la cittadinanza, le associazioni del territorio, i vari portatori di interesse, per tentare di costruire assieme un PGT che sia una chiara e forte svolta ed inversione di tendenza: no ulteriori previsioni dell’edificato, ridurre il consumo di suolo già previsto, rigenerare il tessuto urbano dismesso. Questo è il futuro che il PGT deve saper disegnare per Casatenovo” conclude l’assessore Picchi.