Caso supermercato: il consigliere regionale dei Cinque Stelle scrive a Prefetto e Ats

La lettera è stata scritta dal consigliere Marco Fumagalli del Movimento Cinque Stelle

Si chiede a Prefetto e Ats di valutare il mancato rispetto di quanto previsto dal decreto governativo di contrasto alla diffusione del Covid 19

MERATE – Una lettera al Prefetto di Lecco Michele Formiglio e al direttore dell’Ats Silvano Casazza per denunciare il contrasto tra le misure di contenimento della diffusione del coronavirus e quanto avvenuto sabato mattina a Merate durante l’inaugurazione del nuovo supermercato di via Bergamo. A scriverla il consigliere regionale dei Cinque Stelle Marco Fumagalli denunciando in particolar modo il mancato rispetto di quanto previsto dal decreto legge del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Il decreto dispone infatti che allo «scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale», sono «sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura», svolti «in ogni luogo, sia pubblico sia privato che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro». Un particolare quest’ultimo che non sarebbe stato rispettato, tanto da spingere il consigliere regionale a chiedere a prefetto e direttore dell’agenzia di tutela della salute di effettuare le valutazioni di competenza e delle determinazioni conseguenti”.