IFNC ha incontrato settimana scorsa prima i commercianti e poi le associazioni

Toto: “Diverse le richieste e gli input avanzati, ma il tema di fondo è quello di un paese che sta morendo giorno dopo giorno”

CERNUSCO – Prima i commercianti e poi le associazioni: il gruppo di opposizione Identità e Futuro Nostro Cernusco ha voluto sondare umori ed esigenze del tessuto cittadino con due incontri che si sono tenuti settimana scorsa in sala civica.

A presentare, di fronte al pubblico, le finalità delle due serate Gennaro Toto, capogruppo della compagine che intende presentarsi alle prossime elezioni amministrative molto probabilmente in programma il 3 e 4 ottobre. Identità e Futuro Nostro Cernusco non ha ancora sciolto le riserve circa il proprio candidato sindaco ma è molto probabile che la lista sarà guidata proprio da Toto. Interpellato sull’argomento, quest’ultimo, glissa la risposta preferendo concentrarsi sull’avvio della campagna elettorale, decretato proprio dai due incontri di settimana scorsa.

L’incontro con i commercianti

“Siamo soddisfatti perché abbiamo ricevuto molti stimoli e diversi input. Devo ammettere che mi sarei aspettato più partecipazione da parte degli esercenti, ma chi c’era ha fatto sentire la propria presenza partecipando in modo attivo. Insomma: pochi, ma buoni”.

Tre fondamentalmente le richieste portate avanti da chi gestisce attività commerciali in paese: “La sistemazione e riqualificazione del piazzale situato ai lati della provinciale dove sorgono diversi negozi, da quelli di abbigliamento sportivo alle calze, passando per ristorante, ottica e supermercato – puntualizza Toto – . Poi, poter contare su un maggior numero di parcheggi e non solo con riferimento a piazza della Vittoria dove, con la pedonalizzazione dell’area, si perderà inevitabilmente qualche stallo di sosta”. Infine, i commercianti desidererebbero maggiore attenzione nei confronti delle attività di vicinato, ritenute una preziosa testimonianza della vivacità del tessuto commerciale di Cernusco che rischia sempre più di scomparire.

La serata con le associazioni

Ed è proprio a un paese che sta morendo un passo alla volta hanno fatto riferimento diversi esponenti delle associazioni, riunite in assemblea giovedì sera. “E’ una considerazione condivisa da più parti a cui ha fatto da contraltare l’esigenza di riuscire ad avere un coordinamento tra le attività delle diverse associazioni per evitare sovrapposizioni oppure clamorosi vuoti”. Tra i desiderata anche quello di avere uno spazio adeguato per gli eventi pubblici senza dover bussare ogni volta in oratorio.

“Si potrebbe pensare a un palazzetto polifunzionale” l’idea lanciata da Toto che ha promesso che tutte le indicazioni uscite dai due incontri verranno tenute in considerazione nel programma elettorale che Identità e Futuro Nostro Cernusco si appresta a stilare in vista elle elezioni.