Cernusco, l’11 un consiglio adrenalinico tra il ritorno di Fiocchi e il rimpasto in Giunta

In Consiglio torna l’ex assessore Daniela Fiocchi: il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva sulla delibera della sua decadenza da consigliere

Il sindaco dovrà anche aggiornare sulla situazione della Giunta dopo la fuga di notizie di un allontanamento dell’assessore Pietro Santoro

CERNUSCO – Daniela Fiocchi sederà ancora in Consiglio comunale. Il Tar Lombardia ha accolto infatti la richiesta di sospensiva avanzata dall’ex assessore al Bilancio, congelando la delibera con cui il Consiglio comunale si era espresso il 31 agosto a favore (con i soli voti della maggioranza) della sua decadenza da consigliere comunale.

Una decisione che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro Toto aveva portato avanti a fronte delle quattro volte consecutive (tutte conseguenti alla “cacciata” dalla Giunta) in cui il suo posto, l’ultimo in fondo all’emiciclo del Consiglio, era rimasto vuoto. Secondo l’avvocato, diventata nel frattempo presidente del circolo osnaghese di Fratelli d’Italia, quelle assenze sarebbero però tutte giustificate da motivi di salute, come riportato nel certificato medico, presentato per coprire la prima assenza.

Forte di questo documento e di quelle che a suo avviso sarebbero altre irregolarità nella gestione della pratica, l’avvocato Fiocchi ha presentato ricorso al Tar, chiedendo anche la sospensiva della delibera. Quest’ultima richiesta è stata accettata in attesa di entrare nel merito del contendere nell’udienza calendarizzata l’8 novembre.

Fiocchi quindi ha ottenuto il via libera dai giudici del tribunale amministrativo regionale per presentarsi mercoledì sera in Consiglio comunale e c’è da scommettere che, così come era stato il 31 agosto, anche questa riunione d’assise regalerà adrenalina e suspence.

Anche perché il ritorno di Fiocchi non è l’unico piatto forte della serata di mercoledì. All’ordine del giorno figurano anche le comunicazioni del sindaco e non è ormai un mistero che il primo cittadino Gennaro Toto dovrà aggiornare il Consiglio sul rimpasto di Giunta dopo le voci di un possibile allontanamento dell’assessore Pietro Santoro. L’attuale referente della Giunta per l’Istruzione e la Cultura sarebbe stato pronto (anzi, avrebbe effettivamente protocollato la rinuncia in Comune) a fare un passo indietro rimettendo le deleghe al sindaco. Che, sempre in base alle indiscrezioni raccolte, sarebbe riuscito a convincere l’assessore a restare in Giunta con un cambio di incarico. L’ex maestro Pietro, ora dipendente in Comune a Merate, lascerebbe quindi le deleghe a Istruzione e Cultura, accollandosi però l’onore del Bilancio, settore rimasto di competenza del sindaco dopo il siluramento dell’assessore Fiocchi. La vicesindaca Renata Valagussa sarebbe pronta a occuparsi, oltre che dei servizi sociali, anche della scuola mentre la Cultura potrebbe essere assegnata al capogruppo Gerardo Biella.

Scenari che dovranno essere confermati mercoledì in Consiglio: l’appuntamento è alle 21 in sala consiliare.