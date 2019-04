Gazebo stamattina davanti alla scuola primaria per il gruppo di Airuno Aizurro Progetto Comune

Tra conferme e novità, la squadra guidata da Adele Gatti ha messo in cima al programma elettorale la realizzazione della palestra

AIRUNO – Ci sono assessori e consiglieri uscenti, ma anche volti nuovi, accomunati dallo slogan “Insieme per fare”. Forte dei 10 anni di esperienza amministrativa alle spalle, la lista Airuno Aizurro Progetto Comune si è presentata questa mattina, mercoledì, per la prima volta alla cittadinanza durante il gazebo promosso davanti alla scuola primaria. Il sindaco Adele Gatti, pronto a competere per il terzo mandato consecutivo, ha presentato le linee guida del programma elettorale e le persone che insieme a lei si impegneranno per tradurre in realtà questi ambiziosi obiettivi.

Nel programma il “sogno” della palestra nell’area Giuoco

”Vivo il mio paese e ho passione per il mio territorio e sono determinata a completare le opere programmate. Credo nel lavoro di gruppo come risorsa per affrontare cinque anni di mandato”. Il sogno nel cassetto, che diventerà il punto prioritario in caso di elezione, sarà la realizzazione della palestra nell’area Giuoco. “Dovrà essere una struttura da toccare, da vedere, da vivere, da offrire ai giovani, a tutti – puntualizza Gatti che ha già anticipato che in caso di vittoria il suo vice sarà Gianfranco Lavelli -. Insieme alla palestra porremo attenzione al benessere dei cittadini creando luoghi di aggregazione e di incontro”.

Priorità anche per gli spazi di socialità

Da qui l’idea di arredare come uno spazio giochi il parco Anita Pizzagalli Magno e trasformare il grande spazio del CTL in un centro polifunzionale che, pur mantenendo la sua missione sportiva, si apra ad iniziative per la comunità, per i giovani e per i disabili riqualificando la palazzina del vecchio bocciodromo. Prevista anche la realizzazione di mini appartamenti per coppie di anziani o anziani soli e il potenziamento dei parcheggi. Sul fronte della viabilità, l’obiettivo è realizzare una strada a senso unico in discesa che dalla rotatoria dell’oratorio scende e sbocca in Piazza Madre Teresa creando così un anello che metterà in maggior sicurezza Via Isonzo-Viale della Libertà. “Su questo aspetto però coinvolgeremo sicuramente la cittadinanza”.

Ecco la squadra con una breve auto presentazione dei candidati

Adele Gatti, 59 anni, infermiera, caposala in pensione

Ho una lunga esperienza in ambito politico, professionale e sociale.

Se fossi rieletta, porterei con me tutta la mia preziosa esperienza di Amministratore pubblico a sostegno della promozione di scelte ed azioni per il “Bene Comune” del nostro Paese con una grande attenzione alle fragilità della persone, ai bisogni dei cittadini, delle famiglie, al territorio.

Lavelli Gianfranco, 60 anni, perito tecnico – commerciale

Attivo da decenni nella vita del nostro paese all’interno delle varie associazioni e dell’Oratorio/Parrocchia. Ho partecipato in passato sia attivamente (consigliere) che come sostenitore in alcuni mandati amministrativi .

Per più di dieci anni ho ricoperto ruoli all’interno degli organismi scolastici, fino alla carica di Presidente del Consiglio di Istituto di Brivio.

Da poco tempo sono in pre-pensionamento, questo mi permetterà di impegnarmi nella vita amministrativa del nostro Comune con l’obiettivo di migliorare sempre più la realtà del nostro paese.

Colombo Alessandra, 30 anni, architetto

In questi 5 anni sono stata Consigliere Comunale con delega al Territorio e all’ambiente, membro della Commissione Urbanistica e della Consulta Giovani e Sport. La volontà è quella di continuare in questa direzione, con un’attenzione in più ai giovani, continuando a portare avanti quello che la Consulta Giovani in questi anni è riuscita a creare. Il motivo principale che mi ha portato a ricandidarmi è stato nuovamente quello di voler partecipare attivamente alla vita di Airuno, certa del fatto che si possa sempre fare di più per migliorare il paese e che il miglioramento viene dall’azione in prima persona, mettendo a servizio della comunità tempo e capacità.

Thierry Averna, 46 anni, educatore e pedagogista

In Consiglio Comunale ho ricoperto e ricopro tuttora vari ruoli nelle file della Maggioranza: Presidente della Consulta Giovani, Capo gruppo Consiliare, Assessore ai Servizi Sociali e Vice-Sindaco. Desidero continuare a mettere al servizio della comunità airunese la mia esperienza, le mie competenze tecniche e la mia passione per la politica.

Katia Banci, 35 anni, dottoressa in Informatica

Sono toscana di nascita e vivo ad Airuno dal 2009, anno in cui mi sono sposata con un airunese doc. Da due anni sono rappresentante di classe per la Scuola dell’infanzia di Airuno. Sono timida ma decisa: faccio fatica a buttarmi nelle nuove avventure ma una volta iniziate le porto avanti con tutta me stessa. La decisione di entrare nella lista civica, come quella di applicarmi per la scuola, deriva dal desiderio di offrire a mia figlia il meglio per il suo presente e futuro.

Franco Riva, 58 anni, responsabile Ufficio Tecnico

Ho deciso di candidarmi nuovamente per poter dare continuità all’operato fatto sino ad oggi e sono convinto che con questo nuovo gruppo, rinnovato, potremo fare ancora molto per il nostro paese. Gli anni appena conclusi, in cui ho avuto l’onore d’essere consigliere Comunale mi hanno insegnato molto su tanti fronti, ma ancora di più dal punto di vista umano, riprovo quindi con piacere, cinque anni dopo e con maggiore consapevolezza, a chiedere la fiducia ed il sostegno dei cittadini di Airuno.

Mariarosa Bregaglio, 60 anni, insegnante scuola dell’infanzia

Sia in campo scolastico, così come in quello professionale, ho intrapreso esperienze molteplici e diversificate. Ho insegnato nella scuola dell’infanzia e ho lavorato come infermiera in una clinica e presso un Medico di base. Mi sono occupata e mi occupo del sostegno di bambini diversamente abili e di anziani non autosufficienti, esperienza che vorrei mettere a disposizione per il paese di Airuno nel area del sociale.

Marco Crippa, 64 anni, idraulico

Ho lavorato come Idraulico, per più di 40 anni, oggi sono in pensione e vivo da sempre con la mia famiglia nella frazione di Aizurro. Da diversi anni, partecipo attivamente come volontario al gruppo di intervento del Comune di Airuno, gruppo impegnato nella salvaguardia del nostro territorio. Sono pronto a dedicare tempo al mio paese e a dare il mio contributo per la realizzazione dei progetti della lista Airuno-Aizurro Progetto Comune.

Francesco Galli, 21 anni, studente di scienze dell’educazione e della formazione

Sono iscritto alla facoltà di scienze dell’educazione e della formazione. Da diversi anni, nel mio tempo libero faccio volontariato nell’ associazione giovanile salesiana “Amici del Sidamo” in sostegno di diversi progetti in Etiopia, paese in cui ho prestato il mio tempo come volontario laico per un mese. Ho deciso di candidarmi con questa lista perché vorrei fare qualcosa di concreto per il mio paese, ma soprattutto per i giovani, perché abbiano voce in capitolo nell’Airuno di domani.

Fabrizio Vatteroni, 61 anni, ex direttore di azienda

In questi anni, ho collaborato come volontario con l’Amministrazione Comunale, sono stato referente per l’organizzazione dei volontari per il trasporto Disabili; ho contribuito alla nascita del gruppo di Intervento Territorio Comunale; mi sono occupato della gestione del personale Volontario per la copertura dei turni al CRD. Mi candido alle Elezioni Comunali perché, dopo avere dedicato la vita alla famiglia e al lavoro, voglio impegnarmi per il bene comune partecipando attivamente a progetti che contribuiscano a migliorare la qualità della vita di tutti coloro che abitano in Airuno.

Davide Longhi, 50 anni, infermiere

Nel 2013 ho conseguito il master per le Funzioni di Coordinamento per le discipline infermieristiche presso la facoltà di Economia dell’università di Bergamo.

Voglio impegnarmi per il mio comune perché credo di poter dare il mio contributo al miglioramento delle condizioni di vita nel mio paese.