Elezioni, Mattia Salvioni svela i 16 candidati di ViviAmo Merate

La presentazione ufficiale sabato mattina in piazza Prinetti

Della squadra di Salvioni gli ex di Massironi Silvia Sesana ed Ernesto Sellitto

MERATE – E’ stata la prima lista a presentare il candidato sindaco, ovvero il giovane Mattia Salvioni, 30 anni da compiere a luglio, ed è la prima lista a svelare, per intero, i sedici candidati che si contenderanno le preferenze dei meratesi chiamati al voto il prossimo 8 e 9 giugno.

In attesa della presentazione ufficiale sabato prossimo, 13 aprile, in piazza Prinetti alle 11, ViviAmo Merate è uscita allo scoperto presentando già le 16 persone che compongo il gruppo che sfiderà la lista del sindaco uscente Massimo Panzeri, alla guida di Prospettive per Merate e quella dell’ex primo cittadino Dario Perego, Noi Merate.

Di Viviamo Merate fanno parte “personalità rappresentative delle diverse realtà di Merate, intrecciando la passione per l’educazione alla cura del sociale, l’ambito professionale con l’impegno associativo e l’esperienza amministrativa”.

Tra i volti che hanno deciso di sostenere Salvioni, ci sono l’ex assessore ai Servizi sociali della Giunta Massironi Silvia Sesana e l’ex capogruppo, sempre dello stessa maggioranza consiliare, Ernesto Sellitto oltre agli attuali consiglieri di minoranza Patrizia Riva e Marco Giumelli, ora in opposizione nel gruppo Cambia Merate.

Ecco tutti i candidati:

ALESSANDRO CRIPPA – Insegnante

Ho 31 anni e lavoro come insegnante di sostegno dal 2020. Cresciuto a Sartirana, ho studiato Scienze Naturali e ho a cuore la cura del territorio e del nostro Lago, che frequento da quando ho ricordi.

CHIARA CONSONNI – Intermediaria di assicurazioni

Ho 28 anni, nata e cresciuta tra Merate e Pagnano dove ho frequentato le scuole e l’oratorio. Laureata, lavoro in un’agenzia di assicurazioni. Sono impegnata in progetti di promozione sociale e culturale.

DAVIDE BONFANTI – Resp. cooperativa sociale

Ho 54 anni, vivo a Merate, sposato, 2 figli. Ex titolare di attività commerciale, ora responsabile d’area in una cooperativa sociale. Appassionato di running, sono stato presidente del Consiglio d’Istituto del Comprensivo di Merate.

ELEONORA GIBERTINI – Studentessa

Ho 20 anni e vivo a Brugarolo. Diplomata al liceo Agnesi, dove ho fatto parte del gruppo ambientalista e proposto un progetto sulle piste ciclabili. Studio medicina e sono volontaria in Croce Bianca.

ERNESTO SELLITO – Avvocato e dirigente di banca

Da sempre residente a Merate, ho 51 anni. Laureato in Giurisprudenza, sono avvocato e dirigente di banca. Attivo nel volontariato in diverse ONG, sono stato consigliere comunale dal 2009 al 2019.

FRANCO TORTORELLA – Medico

Milanese di nascita, vivo a Novate dal 1990, sposato, ho 66 anni. Medico specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, ho diretto servizi di prevenzione e salute pubblica. Sono promotore del Tavolo Sanità del Meratese, impegnato a difesa del nostro Ospedale.

GIAMPIERO AIROLDI – Insegnante

Ho 57 anni, sono nato e vivo a Merate. Sposato con due figli. Laureato in Innovazione didattica, insegnante dell’Istituto Comprensivo di Merate e formatore per docenti. Sono socio fondatore della Polisportiva O.S.G.B. di Merate e dell’associazione CoderDojo.

LORENZO RAVASI – Dirigente d’azienda

Sono nato 56 anni fa a Merate, dove vivo con mia moglie e mio figlio diciottenne. Dirigente d’azienda nel settore delle telecomunicazioni, sono impegnato come volontario nel sociale.

LUIGI CRIPPA – Operaio

Ho 49 anni, sposato con 2 figlie e residente a Merate da sempre. Lavoro presso “Calvi spa” a Brugarolo e sono attivo nel volontariato all’oratorio di Merate.

MARCO GIUMELLI – Insegnante e consigliere comunale

Ho 50 anni, sposato, ho due figli. Insegnante al Viganò di Merate e consigliere comunale di minoranza. Sono stato capo scout e collaboro nella gestione del cinema di Merate.

MARIA SILVIA SESANA – Tecnico Universitario

Ho 56 anni, sposata, ho 3 figli e vivo a Novate. Laureata in Scienze Biologiche, lavoro all’Università Milano Bicocca. Impegnata nell’associazionismo. Sono stata assessora all’Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Commercio dal 2014 al 2019.

MATTIA MUZIO – Ingegnere edile e architetto

Ho 37 anni, sposato. I miei 3 figli frequentano le scuole di Pagnano, in cui sono rappresentante dei genitori. Ingegnere, coltivo la passione per la musica svolgendo servizio liturgico come organista a Pagnano.

MICHELE MAGRIN – Studente

Ho 22 anni, sono nato e vivo a Merate. Laureato in scienze sociali. Sono stato rappresentante d’Istituto al Viganò di Merate e sono membro della consulta per la Transizione Digitale di Olgiate e impegnato in attività di promozione della cittadinanza attiva.

MILVA CAGLIO – Operatrice Sindacale

Ho 62 anni, vivo a Merate da 31, sposata con una figlia e 2 nipotini. Sono stata consigliera comunale e operatrice sindacale CISL, sono stata impegnata nel Comitato Pendolari S8 e nel volontariato.

PATRIZIA RIVA – Consigliera comunale

Residente a Cassina, ho 65 anni sposata e madre di due figli. Ho lavorato nel settore della Grande Distribuzione Organizzata con un ruolo manageriale. Da sempre attiva nel volontariato con l’associazione DietroLaLavagna e nell’empowerment femminile con Ora Basta.

VALERIA MARINARI – Impiegata nel sociale

Ho 49 anni, sposata, ho 4 figli. Laureata in lettere classiche, lavoro per l’Associazione Fabio Sassi all’hospice «Il Nespolo». Da sempre impegnata in oratorio e nel sociale, sono stata consigliera di minoranza nell’amministrazione 2014/2019.