Elezioni, Orgoglio Osnago incassa il sostegno del centrodestra unito

L’attuale gruppo di minoranza Orgoglio Osnago si presenterà alle elezioni di giugno

In corsa come candidato sindaco il capogruppo uscente Marco Riva oppure una donna, il cui nome rimane per ora top secret

OSNAGO – Lavori in corso nel centro destra per arrivare alla presentazione della lista di Orgoglio Osnago, pronta a contendersi il voto degli osnaghesi con una proposta alternativa e differente rispetto a quella di Progetto Osnago, gruppo alla guida del paese da diversi mandati, ora in corsa alle elezioni di giugno candidando a sindaco Felice Rocca, attuale assessore all’Urbanistica e all’Ambiente.

“Stiamo definendo la lista e dopo Pasqua potremo dare qualche informazione in più” fa sapere Antonio De Luca, presidente del circolo osnaghese di Fratelli d’Italia, nonché esponente del direttivo provinciale del partito. Di certo c’è che il gruppo, attualmente seduto in minoranza con il battagliero capogruppo Marco Riva, si presenterà alle elezioni e riceverà l’appoggio dei partiti che formano il centrodestra ovvero Lega, FdI e Forza Italia E potrebbe decidere di candidare proprio lo stesso Riva oppure di lasciare spazio a una candidatura, a sorpresa, di una donna.