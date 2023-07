Forza Italia, la campagna di tesseramento a Merate e Casatenovo in vista delle Amministrative

Sabato si è svolto il secondo incontro con i cittadini

LECCO – Nella mattinata di sabato 29 luglio dalle 9 alle 13, si è svolta la seconda serie di incontri dei rappresentanti di Forza Italia del territorio con la popolazione della provincia di Lecco finalizzata alla nuova campagna di tesseramento al partito e l’iniziativa ha toccato anche la Brianza, Meratese e Casatese.

I Coordinatori cittadini: Rosanna Rampin per Casatenovo sostenuta da Giuseppe Marino , Gianluigi Valsecchi , Giovanni Grasso , Elisa Ratti e Justin D’Ippolito , mentre per Merate Ruggero Riva sostenuto da Antonio Conrater, Chiara Marino , Lorenzo Pelamatti , Sergio Porta , Alessandro Milani , Silvana Lodi hanno infatti ottimamente organizzato questo

momento di incontro e fidelizzazione al partito, in piazza Prinetti a Merate e via Casati

a Casatenovo.

Agli attivisti e iscritti Brianzoli si sono uniti, il Coordinatore provinciale Roberto

Gagliardi e il Presidente del partito Antonio Conrater.

“Chi ha voluto oggi nei due popolosi centri brianzoli ha potuto approfittare dell’opportunità per rinnovare la propria tessera o per avvicinarsi e aderire per la prima volta al partito di

Forza Italia dove sarà accolto con amicizia e cordialità da parte di chi si impegna da tanti

anni nella formazione Azzurra e crede fermamente in quello che fa – commenta Gagliardi -. Oltre agli storici dirigenti del partito di Silvio Berlusconi altri, giovani amici e simpatizzanti si sono avvicendati ai gazebi nell’incontro con i cittadini che si sono avvicinati per avere

informazioni sul tesseramento e per scambiare le proprie opinioni con gli organizzatori

di questo piacevole momento di incontro e confronto con gli elettori del posto ma anche

con gli occasionali cittadini di passaggio”.

“La presenza – continua il coordinatore provinciale – sul territorio di Forza Italia anche in questa occasione è stata caldeggiata dal livello nazionale del partito e rilanciata in Lombardia dal Coordinatore Alessandro Sorte che non ha perso l’opportunità perché si potessero avvicinare in tutte le province, a cittadini ed elettori, i principi di Europeismo, Libertà e Democrazia così cari al Presidente Silvio Berlusconi: queste giornate di impegno sul territorio serviranno di sicuro a farli conoscere e diffonderli anche fra coloro che si sono disaffezionati alla politica e che di conseguenza non esercitano più da tempo il diritto di voto che, invece, deve essere assolutamente recuperato anche e soprattutto in vista della tornata elettorale della prossima primavera che vedrà il rinnovo dei consigli comunali di

Merate e Casatenovo ma anche in molti altri comuni dell’intera Brianza. Chi ha voluto

oggi, ai gazebi, ha potuto approfittare dell’opportunità per rinnovare la propria tessera

o per avvicinarsi e aderire per la prima volta al partito di Forza Italia dove sarà accolto

con amicizia e cordialità da parte di chi si impegna da tanti anni nella

formazione Azzurra e crede fermamente in quello che fa, sia dal punto di vista

amministrativo ma anche per l’aspetto più squisitamente politico.

“Quella di sabato mattina è la seconda uscita pubblica – aggiunge Roberto Gagliardi – a

sostegno della nuova campagna di tesseramento di Forza Italia e essere affiancato in

questa lodevole attività da amici e persone con grande esperienza e conoscenza del

territorio che si sono nuovamente resi disponibili ad impegnarsi a scendere in campo, è

certamente di buon auspicio per il bene di questi due fra i più importanti comuni della

provincia di Lecco: questi uomini e donne così motivate e di ogni età, disposte ad

impegnarsi attivamente sapranno di sicuro mettere a frutto il consistente bagaglio di

esperienza, che ha fatto di loro un punto di riferimento per coloro che da sempre votano

Forza Italia ma lo sarà di sicuro anche per i molti indecisi e disaffezionati della politica

che in loro possono vedere un esempio operativo al fine di migliorare l’apporto

collaborativo a sostegno delle prossime amministrazioni comunali che nel 2024

dovranno saper coinvolgere il maggior numero di persone possibile e, in questo ruolo,

nella loro individualità, sono certamente le persone giuste al posto giusto, Forza Italia

c’è “.