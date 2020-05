Merate, Centemero e il post su Silvia Romano. Del Boca: “Chi di social ferisce, di social perisce”

Il capogruppo di maggioranza di Merate Paolo Centemero ha condiviso post molto critici sulla liberazione di Silvia Romano

Il segretario del Pd, nonchè consigliere di minoranza, era stato attaccato e costretto a scusarmi per un “cog*****” rivolto ai votanti di Salvini

MERATE – “Chi di social ferisce, di social perisce”. La butta sul motto Gino del Boca, giovane segretario cittadino del Pd nonché consigliere comunale di minoranza del gruppo Cambia Merate. Anche a lui non sono sfuggiti i post condivisi dal capogruppo di maggioranza Paolo Centemero sulla sua pagina Facebook e soprattutto quel “cog***** convertita” rivolto a Silvia Romano, la cooperante milanese poco più che ventenne liberata pochi giorni fa (CLICCA QUI per visualizzare il post).

Allo stesso Del Boca, infatti, un insulto analogo, espresso sempre sui social e rivolto a tutt’altro universo (ovvero alle persone che votano Matteo Salvini), era infatti costato la pubblica reprimenda da parte dei consiglieri di maggioranza, capitanati proprio dal leghista Centemero, anche nell’ultimo consiglio comunale.

“Ho chiesto scusa per quella frase, scritta di getto e in cui comunque non volevo insultare nessuno. Ora vedo il capogruppo di maggioranza condividere ben tre post in cui si attacca Silvia Romano e la vicenda della sua liberazione. Che non mi si venga a dire che la sua è stata una leggerezza. Stiamo parlando di un esperto di comunicazione. E, tra l’altro, permettetemi di dire che tre post fanno una prova”. L’ intenzione di del Boca è quella di portare la vicenda in consiglio comunale. “Mi sembra grave che un’istituzione ne attacchi un’altra su una situazione delicatissima in cui sono coinvolti, tra l’altro, i servizi segreti”.