Olgiate, parco giochi chiuso durante il centro estivo: è polemica

La questione è statat sollevata in consiglio comunale da Andrea Martena: “Va garantito l’accesso a tutti”

Sindaco e assessore replicano: “E’ una questione di sicurezza. Siamo al lavoro per realizzare altri parchi giochi”

OLGIATE – “Un parco giochi inclusivo che però esclude quasi tutti durante il periodo estivo”. E’ il paradosso su cui ha fatto leva il gruppo di opposizione Olgiate Cambia Passo presentando nell’ultimo consiglio comunale un question time in merito al parco giochi di via Aldo Moro, rimasto chiuso al pubblico fino alle 17.30 durante le settimane in cui è stato promosso il centro estivo.

Facendosi portavoce delle istanze raccolte tra i genitori, il consigliere Andrea Martena ha ricordato come già lo scorso anno si fosse verificata questa problematica, senza che vi sia, tra l’altro, alcuna comunicazione che avvisi di questa situazione. “Vogliamo conoscere le motivazioni di questa chiusura e chiedere di consentire di utilizzarla anche durante il centro estivo” le richieste di Martena.

A rispondere il sindaco Giovanni Battista Bernocco che ha subito messo le mani avanti precisando che la situazione si replicherà anche il prossimo anno: “L’unica differenza è che probabilmente saranno pronti gli altri parchi giochi per la cui realizzazione abbiamo stanziato oggi dei fondi. E’ una questione di sicurezza per tutti i bambini. Avevamo ipotizzato anche di isolare il parchetto, ma, di fatto, non è fattibile”.

L’assessore Paola Colombo ha poi aggiunto che la gestione dell’area verde riservata ai bambini è di competenza della Polisportiva Aurora che può decidere quando aprire e quando chiudere: “Bontà loro che lo aprono alle 17.30. Ci rendiamo conto che a Olgiate mancano i parchi giochi, ma proprio per questo stiamo intervenendo per supplire a questa mancanza”.

Considerazioni che non sono bastate a soddisfare Martena che ha ribadito come il parco sia una struttura pubblica e come tale dovrebbe essere accessibile da tutti. “Fate in modo che almeno l’anno prossimo sia accessibile in contemporanea con il centro estivo. Capisco la sicurezza, ma i bambini non sono senza adulti”.

La maggioranza non si è però spostata di un millimetro dalla sua posizione: “Le persone lo sanno e si organizzano, andando in altri parchi – ha chiosato Bernocco – . Al front office che è diventato il mio laboratorio artigianale, ho ricevuto solo una lamentela in merito. La nostra risposta è l’incremento di parchi giochi in paese”.