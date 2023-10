Pd Merate: Mattia Salvioni confermato segretario

Le votazioni si sono tenute ieri, domenica

MERATE – Il Circolo PD Merate ha confermato ieri, domenica, con le votazioni Mattia Salvioni come segretario e rinnovato il direttivo composto da otto persone: quattro donne (Giliola Sironi, Patrizia Riva, Gloria Uggeri, Sonia Paris) e quattro uomini (Franco Tortorella, Riccardo Brivio, Giorgio Bossi e Massimo Borghesi).

Nella stessa giornata sono stati votati anche i candidati alla Segreteria Provinciale (confermato Manuel Tropenscovino) e alla Segreteria Regionale (Silvia Roggiani).

“Il Circolo nello scorso hanno ha visto una grande crescita (con un considerevole aumento degli iscritti) e partecipazione – fanno sapere dalla segreteria-. Ricordiamo tra gli appuntamenti e attività svolte l’apertura del Tavolo sul Lavoro con la serata svolta con l’On. Misiani e soprattutto l’apertura del Tavolo tecnico/politico permanente sulla Sanità che ha visto la conduzione del sondaggio volto a raccogliere le esperienze dei cittadini. Il Tavolo della Sanità monitora costantemente l’attività dell’ASST, in particolar modo verso l’Ospedale di Merate, anche grazie ad un filo diretto con il Consigliere Regionale Gian Mario Fragomeli che partecipa attivamente ai lavori e a Dottori e Professionisti che ci stanno supportando.

Nei prossimi mesi avremo appuntamenti elettorali importanti per Merate e per il futuro dell’Europa per cui verranno proposte iniziative e approfondimenti dedicati”.

Per informazioni è possibile scrivere a pdmerate@gmail.com e visitare il sito https://pdmerate.blogspot.com/.