Appuntamento sabato 16 alle 14 in sala civica: sarà l’occasione per fare domande anche agli amministratori

Sono 56 i soci attuali di Progetto Osnago, associazione che opera in paese da oltre 25 anni

OSNAGO – Il rendiconto delle attività associative dell’ultimo anno e il bilancio 2020: sono gli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci di Progetto Osnago in programma sabato 16 ottobre alle 14 in sala civica Pertini. I partecipanti verranno accolti da un caffè offerto dai soci Graziella e Olivier. Oltre al punto sull’attività svolta, sarà possibile porgere delle domande libere agli amministratori comunali, inviando anche in anticipo i propri quesiti alla mail progetto.osnago@gmail.com in modo da poter raggruppare le questioni per argomento e dare così risposte più organiche e se possibile portare qualche dato sull’argomento.

Si potrà accedere all’assemblea soci solo se in regola con il tesseramento 2021.

Per chi non ha potuto sottoscrivere la tessera (quota ordinaria 15 euro, sostenitore 30 euro) è un’ottima occasione per farlo.

L’associazione Progetto Osnago conta, al momento, 56 soci: “Con i rinnovi attesi per sabato contiamo di superare quota 60 – spiegano i sostenitori – Un bel numero per una realtà attiva in paese da oltre 25 anni. Se nuove persone volessero unirsi a noi sono ovviamente benvenute: da sempre promuoviamo partecipazione e cittadinanza attiva. Infine, raccomandiamo di entrare indossando la mascherina e di arrivare muniti di Green Pass”.