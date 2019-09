Santa Maria Hoè vince il bando regionale sull’incidentalità: in arrivo 94mila euro

Il progetto prevede la realizzazione di interventi strutturali per aumentare la sicurezza lungo via Papa Giovanni XXIII

73 i progetti sull’incidentalità cofinanziati dalla Regione: quello di Santa Maria Hoè è l’unico della Provincia di Lecco

SANTA MARIA HOE’ – Quasi 100mila euro in arrivo nelle casse del Comune grazie alla vittoria del bando sull’incidentalità di Regione Lombardia. Ammonta infatti a 94.500 euro il contributo erogato dal Pirellone, su un importo complessivo di 208.511 euro, per interventi volti ad aumentare la sicurezza di pedoni e veicoli sulla strada provinciale 58.

Partenariato con la Provincia

“Altro obiettivo centrato – dichiara soddisfatto il sindaco Efrem Brambilla, ricordando come il bando sia stata preparato con un partenariato con la Provincia di Lecco. Coinvolto anche il Politecnico di Milano che ha realizzato uno studio completo sull’incidentalità di via Papa Giovanni XXIII, analizzando tutti gli incidenti che si sono verificati lungo l’arteria che collega a Colle Brianza”.

Il progetto, che è ancora uno studio di fattibilità, prevede la realizzazione di diversi interventi strutturali volti ad aumentare la sicurezza di pedoni e veicoli sulla Sp 58. “Siamo molto attenti a questa tematica e lo dimostrano anche i cartelli, realizzati dagli alunni delle scuole e posizionati lungo le vie del paese, che invitano gli automobilisti a tenere un comportamento prudente e attento”.

Cinque i bandi vinti nel 2019

Con questo finanziamento, ammontano a 5 i bandi vinti da Santa Maria Hoè. “Abbiamo ricevuto 15mila euro dall’Unione europea per la realizzazione di punti Wi-Fi all’aperto, mentre 500mila euro sono arrivati dal Ministero attraverso il bando Sport e Periferie per la realizzazione della palestra nei pressi delle scuola primaria Bertone. 100Mila gli euro arrivati dal Ministero degli Interni per interventi stradali e 42mila quelli giunti tramite il Gal 4 Parchi per la valorizzazione dell’antica Via del Bordeà. Infine i 94mila di cui è giunta conferma ieri per un totale di 750 mila euro nel 2019”.

Soddisfatto il sindaco

Il sindaco conclude: “Prima della fine del mandato vorremmo realizzare tutti i punti messi nel programma elettorale. I cittadini lo possono guardare e vederne lo stato di avanzamento”. Sono invece 73 le proposte progettuali che la Regione cofinanzierà per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell’incidentalità stradale. Per la provincia di Lecco, quello di Santa Mari Hoè è l’unico finanziato.