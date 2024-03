Merate, rimpasto in Giunta: Norma Maggioni e Centemero assessori, Casaletto vice

Il sindaco ha assegnato le deleghe ai nuovi assessori

Casaletto promosso a vice sindaco: in Giunta entrano Norma Maggioni e Paolo Centemero. Il sindaco terrà urbanistica, servizi sociali oltre ai lavori pubblici

MERATE – Rimpasto in Giunta dopo la revoca delle deleghe agli ormai ex assessori Franca Maggioni (Welfare) e Giuseppe Procopio (Urbanistica e Commercio, nonché vicesindaco), uniti ora nel gruppo misto.

Il sindaco di Merate Massimo Panzeri ha infatti firmato il decreto di nomina dei nuovi assessori che entreranno a far parte della Giunta in questi due mesi prima delle elezioni dell’8 e 9 giugno.

I consiglieri Norma Maggioni e Paolo Centemero entrano da oggi a far parte della squadra dell”esecuitivo” occupandosi la prima di Istruzione e Politiche giovanili, il secondo di Attività Produttive, al Commercio e all’Agricoltura. Promosso all’incarico di vice sindaco Alfredo Casaletto, che continuerà a occuparsi anche di Bilancio, Sport e Personale. Resteranno di competenza del sindaco l’urbanistica e i servizi sociali, oltre ai lavori pubblici, che Panzeri aveva tenuto per sé già all’indomani della vittoria alle elezioni del 2019.

“Con queste nuove deleghe la giunta comunale viene rinnovata, con la certezza che tutti porteranno un contributo significativo nell’ottica della condivisione collegiale delle decisioni al servizio della cittadinanza”, ha commentato il sindaco Panzeri. Alfredo Casaletto ha espresso il suo ringraziamento al Sindaco per la fiducia accordata, sottolineando l’importanza di un team solido e coeso che guarda con fiducia al futuro: “Questo momento porta ad un rinnovato impegno per continuare ad operare per la comunità di Merate, sempre a testa alta in ragione della bontà delle scelte fatte fino ad ora”.

Soddisfatti anche i neo assessori Paolo Centemero e Norma Maggioni che hanno assicurato il massimo impegno fino alla fine del mandato. Centemero ha promesso attenzione, fin da subito, alle problematiche del commercio, mentre Maggioni si è dichiarata “profondamente onorata del ruolo che mi è stato affidato dal Sindaco. Questo momento non è certo per tirarsi indietro, ma per concentrarsi con ancora più vigore sulle responsabilità che ci attendono. In qualità di responsabile dell’Istruzione e delle politiche giovanili, la mia priorità principale sarà garantire la continuità con il lavoro svolto finora e rafforzare il nostro impegno nel supportare tutte le scuole di Merate”.