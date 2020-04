Emergenza coronavirus, dalla Lega un aiuto ai volontari

Un piccolo aiuto ai volontari del Soccorso di Calolzio

Donate alcune centinaia di euro per i dispositivi di protezione

OLGINATE – “Di fronte al drammatico stato di emergenza in cui si trova il nostro Paese, la nostra Regione Lombardia e in particolare modo la nostra provincia di Lecco, la sezione

della Lega Nord Salvini di Olginate, Garlate, Valgreghentino e Pescate ha sentito il bisogno di promuovere una raccolta fondi tra i propri sostenitori, militanti e amici interessati per questa buona causa”.

La sezione è riuscita a raccogliere alcune centinaia di euro che ha offerto come

donazione a favore dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte al fine di acquistare gli opportuni dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, camici ed altro materiale) per poter loro garantire di operare negli standard di sicurezza previsti.