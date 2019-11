Olginate conferisce la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Maggioranza e opposizione unite nella decisione

De Capitani: “La senatrice è un simbolo”. Il sindaco: “Su temi così importanti siamo tutti dalla stessa parte”

OLGINATE – Maggioranza e opposizione unite nella decisione di conferire alla senatrice Liliana Segre la cittadinanza onoraria. La proposta, nello scorso consiglio comunale, era stata avanzata dal capogruppo di maggioranza Antonio Sartor (Olginate 2020). Ieri sera se ne è parlato in consiglio comunale e la discussione è stata molto più breve di quanto si potesse pensare.

“Voglio ringraziare il consigliere Sartor per il modo con cui ha posto il tema – ha detto il capogruppo di minoranza (Olginate si cambia) Riccardo De Capitani -. Tutti sappiamo le rispettive appartenenze politiche, ma nella proposta di Sartor non vedo nulla di strumentale o politico e, soprattutto, bisogna riconoscere ciò che ha fatto Liliana Segre e il valore simbolico delle senatrice. Per questi motivi non possiamo che essere favorevoli alla proposta di assegnarle la cittadinanza onoraria”.

I consiglieri Marina Calegari e Roberta Valsecchi hanno sottolineato l’importanza di questo gesto di dialogo che “attribuisce il giusto peso a questioni basilari che il consiglio comunale deve tutelare indipendentemente da un discorso politico”.

“Mi fa molto piacere che oggi il consiglio comunale unito dia un segnale chiaro – ha detto il sindaco Marco Passoni -. Al di là della normale contrapposizione politica oggi ribadiamo che il consiglio comunale di Olginate sta in un confine ben definito che guarda a una comunità che non va verso l’odio. Ringrazio la minoranza perché il messaggio è inequivocabile: su temi così importanti stiamo tutti dalla stessa parte”.

La discussione, quindi, si è chiusa con i ringraziamenti del consigliere Sartor che aveva avanzato la proposta.