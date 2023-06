Sei mesi in più per Gattinoni: “Tempo prezioso per vedere realizzate le opere”

Il Viminale allunga il mandato ai sindaci eletti nel 2020. Elezioni fissate ad aprile 2026

Gattinoni: “Restiamo concentrati. Obiettivo tagliare i nastri delle opere che stiamo realizzando”

LECCO – E’ di qualche settimana fa la decisione del Ministero dell’Interno di fissare all’aprile del 2026 le prossime elezioni amministrative in quei comuni dove si era votato in pieno Covid, nel 2020, come a Lecco quando a vincere la sfida elettorale era stato Mauro Gattinoni, attuale sindaco del capoluogo manzoniano.

Dunque, il mandato del primo cittadino e dei consiglieri comunali si allungherà di sei mesi rispetto alla scadenza originaria dell’autunno 2025.

“Sono mesi preziosi perché abbracciano il periodo che, salvo proroghe, vedrà compiersi le opere finanziate dal Pnrr nella nostra città” commenta Gattinoni.

Dal lungolago alla riqualificazione della Piccola, l’attuale amministrazione potrebbe dunque vedere concludersi i cantieri, alcuni già in corso e altri che si apriranno nei prossimi mesi: “Dopo un lavoro durato due anni, per preparare il terreno alla realizzazione di queste opere, sarebbe un sogno e una grande soddisfazione poter tagliare il nastro quando saranno compiute”.

Sei mesi in più a disposizione dell’amministrazione comunale “non cambieranno nulla dal punto di vista organizzativo – fa sapere il sindaco – avere più tempo non significa per noi rallentare il ritmo, al contrario, continueremo alla stessa velocità di sempre”