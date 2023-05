Un circolo FdI a Osnago con Fiocchi presidente: “Una sfida per radicarci nel Meratese”

L’ex assessore di Cernusco presidente del neonato circolo di Fratelli d’Italia a Osnago

“L’obiettivo è radicarci sempre più sul territorio”. E, all’orizzonte, spuntano le elezioni amministrative 2024

OSNAGO – “Parlo in prima persona perché mi viene più comodo, ma rappresento l’intero circolo il cui obiettivo è quello di crescere e radicarsi su un territorio dove storicamente la destra ha sempre fatto fatica. Lo faremo in sinergia con il circolo di Imbersago e quello di Merate convinti della bontà di agire in rete”. Con queste parole si è presentata ieri sera, martedì, la neo presidente del circolo di Fratelli d’Italia Daniela Fiocchi.

Ex assessore in Giunta a Cernusco fino alla revoca delle deleghe due mesi fa circa, ancora ufficialmente in maggioranza nell’amministrazione guidata dal sindaco Gennaro Toto, Fiocchi si è presentata in sala civica a Osnago carica di adrenalina e voglia di fare. Citando la neo segretaria del Pd Elly Schlein e la celebre frase “Non ci hanno visto arrivare” (a sua volta riproposta anche dalla premier Giorgia Meloni), ha fatto cenno al successo travolgente di Fratelli d’Italia, capace di conquistare e aumentare voti sia a livello nazionale che locale.

Tra gli esempi citati anche le recenti elezioni regionali, parlando anche il buon risultato raggiunto da Fabio Pio Mastroberardino (in corsa al Pirellone insieme a Giacomo Zamperini, quest’ultimo eletto), attuale segretario provinciale del partito guidato da Meloni.

Un passaggio, quello alla recente campagna elettorale per le regionali, da cui è partito anche lo stesso Mastroberardino, sottolineando come il viaggio con il camper su e giù per la provincia abbia permesso di generare tanti nuovi rapporti e iscritti: “Ci siamo conosciuti in campagna elettorale e ci siamo subito capiti. Daniela è un avvocato stimato e una persona iperattiva, una fucina di idee e proposte per radicare la nostra presenza su un territorio dove, a differenza della parte nord della Provincia, non siamo mai stati forti. Siamo partiti anni fa con la candidatura di Zamperini a sindaco a Imbersago e grazie al lavoro del circolo imbersaghese e a quello di Merate, ci siamo allargati sempre di più. Ci meritiamo un bravi perché non sempre alla crescita nazionale segue quella locale”.

L’esperienza di Imbersago e Merate

Chiamato in causa dal segretario provinciale, Walter Cogliati, imbersaghese, presidente del circolo di Merate, ha augurato un buon e sereno lavoro ai neo iscritti (una quindicina in tutto), ringraziando le persone che in modo silenzioso si sono impegnate per fare crescere il gruppo: “Aprire un circolo nel Meratese è una sfida e sono sicuro che farai un ottimo lavoro”.

Al coro degli auguri si è unito anche Danilo Gentili, presidente del circolo Valle San Martino mentre Francesco Spinato, avvocato, tributarista, ha posto l’accento sulla necessità del circolo non solo di raccogliere lamentele e istanze, ma anche di informare: “Pochi si rendono conto delle importanti novità fiscali introdotte dal Governo Meloni. E’ importante quindi spiegarle e trasmetterle”.

Amministratori di condominio e donne imprenditrici

Fiocchi ha poi voluto evidenziare la presenza tra i soci fondatori di due amministratori di condominio Luca Canali e Andrea Ravani e del responsabile del Caf di Osnago Edilio Nassi, presenze fondamentali per poter aiutare persone in difficoltà.

Tra i fondatori anche Dianora Visone, “donna, imprenditrice e madre, una roccia su cui conterò” e Greta Malinverno, al momento non iscritta ufficialmente perché residente a Torre de’ Busi.

Fiocchi ha poi voluto rimarcare l’intenzione di ospitare a Osnago una mostra sulle donne ospitata a Varese all’interno del Palazzo della Provincia.

Un ruolo, quello del gentil sesso, enfatizzato anche da Mastroberardino che non ha esitato a parlare di due esempi “Giorgia Meloni e Daniela Fiocchi: siamo l’unico partito realmente aperto alle donne. Siamo contrari alle quote rosa perché ce lo possiamo permettere”. E poi l’affondo: “Non siamo qui per appendere una fede politica, ma a portare professionalità. In questo circolo non ci sono ricicloni della politica, ma tante persone che prima la seguivano da lontano e ora hanno deciso di mettersi in gioco”.

Il direttivo del neonato circolo di Fratelli d’Italia di Osnago risulta composto da Daniela Fiocchi, presidente, Andrea Ravani, vice presidente, Dianora Visone segretario, Luca Canali tesoriere, Francesco Spinato e Edilio Nassi vice tesoriere.

Le elezioni amministrative 2024

“Adesso vedremo come organizzarci. Il circolo è aperto a tutti e non voglio tensioni. Anzi, l’auspicio è quello di collaborare con tutte le forze politiche e lo dimostra anche l’invito rivolto personalmente al sindaco Paolo Brivio il 24 aprile in occasione dell’inaugurazione della mostra sul teologo Bonhoeffer” ha precisato, a incontro chiuso, Fiocchi ricordando come sia facoltà del presidente di Circolo vagliare le iscrizioni al gruppo.

Non solo. Tra le prerogative anche quella del diritto a essere il candidato sindaco del partito alle elezioni con un riferimento, neanche velato, all’appuntamento con le comunali del 2024. Tutto dipenderà chiaramente dai giochi di alleanza con gli altri partiti del centrodestra e con l’attuale minoranza di Orgoglio Osnago, presente in sala (nelle ultime fila) con il capogruppo Marco Riva e il consigliere Vittorio Bonanomi.

Quanto al ruolo, ancora attivo, di consigliere comunale a Cernusco, Fiocchi ha lasciato intuire come potrebbero esserci novità in futuro: “Penso che l’impegno di presidente di Circolo assorbirà molto tempo. Per cui vedremo” le sue parole.