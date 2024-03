Assemblea dei soci di Progetto Valmadrera, attività e aggiornamenti

Tre obiettivi principali: ristrutturazione Fatebenefratelli, Parco di Via Leopardi e la pista ciclo-pedonale

Piera Crippa: “Ringrazio Colombo per il suo contributo decisivo nell’attuale amministrazione e per la candidatura”

VALMADRERA – L’Assemblea dei soci di Progetto Valmadrera si è riunita per fare il punto sulle attività dell’amministrazione di questi ultimi mesi e aggiornare i presenti sulla campagna elettorale in corso.

Il Sindaco ha aperto i lavori ricordando i 3 obiettivi principali del programma di questa amministrazione, ovvero la ristrutturazione del Centro Culturale Fatebenefratelli, il Parco di Via Leopardi e la pista ciclo-pedonale, il cui tratto Valmadrera Malgrate partirà a breve nella sua realizzazione.

Obiettivi raggiunti e in fase di finalizzazione, a cui si uniscono i progetti del nuovo Asilo Nido e dell’Housing Sociale per gli anziani (opere finanziate dal PNRR e in partenza nelle prossime settimane) e tutte le iniziative rivolte ai cittadini e ai bisogni sociali. Il tutto senza incidere sulle tasse dei cittadini.

“Ringrazio il candidato Colombo, Assessore all’Urbanistica ed Ecologia, e la giunta per il lavoro fatto in questi anni, per la loro presenza e la costante unione di intenti” ha ringraziato il Sindaco.

Il candidato sindaco Cesare Colombo ha aggiornato l’assemblea sulle attività in corso, che volgono alla predisposizione del programma e della lista, realizzando incontri con Associazioni e cittadini. E’ stata ricordata la presenza della sede in Via Roma 42, che nei giorni di martedì e giovedì è aperta per il confronto con tutti. Particolare attenzione alla fascia giovanile, il futuro della nostra città, che è stata già coinvolta in un primo incontro di confronto e raccolta di idee, cui seguiranno altri momenti specifici.

In merito al programma, i temi emergenti sono l’attenzione alle persone, al territorio e alla sostenibilità, in linea con i valori di Progetto Valmadrera. In merito alla lista, è stata condivisa la disponibilità di molte persone che vogliono mettersi in gioco per il bene della propria città e ribadito che Progetto Valmadrera è pronta ad accogliere persone preparate, in linea con il programma che si sta predisponendo, anche con appartenenza politica, pronte a governare con serietà e competenza.

“Ringrazio Colombo per il suo contributo decisivo nell’attuale amministrazione e per la disponibilità dimostrata con la sua candidatura” ha concluso Piera Crippa, coordinatore di Progetto Valmadrera.

Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 18 marzo, con la serata dedicata a Giovani e Lavoro, che vedrà la partecipazione di importanti realtà del territorio valmadrerese.