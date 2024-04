Elezioni 2024. Progetto Valmadrera, fine settimana di incontri con i cittadini

Gazebo con il candidato sindaco Colombo e i sostenitori della lista

“E’ sempre stimolante incontrare le persone perché allarga il proprio punto di vista e contribuisce ad avere un quadro più chiaro delle esigenze della città”

VALMADRERA – E’ stato un fine settimana di incontri con i cittadini con risultati molto positivi, che hanno visto il candidato di Progetto Valmadrera, Cesare Colombo, e i sostenitori della lista, presenti in due gazebi, in Via Manzoni e Piazza Mons. Citterio.

Sono stati momenti di chiacchierate piacevoli, ma anche di raccolta di stimoli e suggerimenti utili per il programma elettorale: “E’ sempre stimolante incontrare le persone perché allarga il proprio punto di vista e contribuisce ad avere un quadro più chiaro delle esigenze della città” commentano i membri di Progetto Valmadrera.

La prossima tappa sarà nella mattinata di sabato 13 aprile in Via Manzoni nel parcheggio di fronte a Banca Intesa.