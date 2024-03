Elezioni. Nasce la lista ‘Insieme per Malgrate’, Marco Vassena candidato sindaco

La presentazione ufficiale della candidatura sabato 16 marzo

Il candidato: “Team dinamico e coeso pronto a rispondere alle esigenze dei malgratesi”

MALGRATE – Nasce “Insieme per Malgrate”, una Lista Civica indipendente che punta a tracciare un audace percorso sociale. Guidata dal candidato sindaco Marco Vassena, un malgratese con sei generazioni di radici nella comunità e noto attivista sociale, la lista è composta da un mosaico di cittadini provenienti da diversi ambiti sociali e politici, tutti uniti dalla determinazione di costruire un futuro migliore.

“Il senso civico, l’appartenenza e la passione per il territorio sono i pilastri di ‘Insieme per Malgrate – afferma Marco Vassena – Questo team dinamico e coeso si impegnerà con fervore per ascoltare e rispondere alle esigenze della comunità malgratese. Il nostro obiettivo è promuovere uno sviluppo equilibrato del territorio, garantire sicurezza per tutti i Malgratesi e lavorare incessantemente per costruire una comunità più resiliente e solidale. Aspiriamo a creare un ambiente a misura di cittadino, dove ognuno possa trovare il suo spazio e sentirsi valorizzato” conclude.

L’ufficializzazione della candidatura e la presentazione del simbolo avverrà sabato 16 marzo alle ore 14.30 presso la sala situata al primo piano del Palazzetto dello Sport di Malgrate, via Gaggio n° 3.