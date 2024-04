Progetto Valmadrera, Rusconi sarà assessore esterno nella Giunta Colombo

Il candidato Sindaco Colombo: “Ho chiesto ad Antonio di ricoprire il ruolo di assessore esterno, per completare le importanti opere già avviate”

In fase di completamento la lista per le prossime elezioni

VALMADRERA – Il candidato sindaco di Progetto Valmadrera, Cesare Colombo, sta ultimando la lista per le prossime elezioni, con importanti inserimenti dal mondo associativo e solidale.

Una novità, rispetto alle scorse settimane, riguarda il sindaco uscente Antonio Rusconi, indicato come assessore esterno nell’eventuale Giunta Colombo: “Ho chiesto ad Antonio di ricoprire il ruolo di assessore esterno, incarico peraltro ricoperto anche in passato, con deleghe nel settore degli uffici tecnici per completare le importanti opere, già avviate o comunque finanziate, per le competenze e i rapporti che ha a livello territoriale, oltre che regionale e nazionale – ha spiegato il candidato sindaco – inoltre, il non dover impegnarsi per le proprie preferenze, permetterà ad Antonio di coordinare con me e Piera Crippa, responsabile di Progetto Valmadrera, la campagna elettorale”.

Il sindaco uscente Antonio Rusconi precisa: “L’anagrafe mi ricorda che forse non è più il tempo delle preferenze, dove comunque ho avuto degli esiti molto alti, ma penso sia opportuno lasciare un posto in consiglio a un giovane o a chi per la prima volta affronta la campagna elettorale. L’entusiasmo e la passione non sono cambiati, se a Cesare serve una disponibilità per seguire alcuni ambiti che mi sono particolarmente cari, come le opere pubbliche e l’attenzione al mondo produttivo valmadrerese, una vera risorsa, sono a disposizione, con l’obiettivo di lasciare spazio ai nuovi arrivati già nel corso del mandato amministrativo 2024/2029″.