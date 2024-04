Barzio. Il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia traccia il bilancio del suo mandato

Opere pubbliche, istruzione, iniziative sociali e culturali, turismo e ambientale, ma anche le difficoltà affrontate

BARZIO – All’albo pretorio del Comune di Barzio è stata pubblicata la relazione di fine mandato del sindaco Giovanni Arrigoni Battaia. Nel documento sono riportate considerazioni sul quinquennio amministrativo e sono riassunti gli interventi attuati nei vari ambiti: dalle attività amministrative e normative, ma anche opere pubbliche, istruzione, interventi in ambito sociale e culturale, turistico e ambientale, iniziative per migliorare il ciclo dei rifiuti, ma anche le difficoltà affrontate in questi cinque anni.

“A pochi mesi dalla nostra elezione è iniziata l’emergenza sanitaria legata alla pandemia: dei 60 mesi di mandato, soltanto per 21 di questi abbiamo amministrato in situazione di ‘normalità’. Gli altri li abbiamo vissuti in emergenza, con restrizioni e possibilità di azione limitate; situazione che ha bloccato anche il comparto edilizio fino a metà 2021 – ha detto il sindaco uscente -. A ciò si aggiunge il fatto, non indifferente, dell’avvicendamento del personale: fra pensionamenti, mobilità e trasferimenti, sono cambiati ben sei dipendenti su un totale di undici; e oggi l’organico è composto da dieci unità. Nonostante ciò, lasciamo un Comune in salute e un paese ben avviato sulla via della ripresa”.

Guardando nel dettaglio quanto realizzato dal 2019 a oggi, il sindaco sottolinea la partecipazione del comune a numerosi bandi “al fine di valorizzare e migliorare il patrimonio pubblico, per la riduzione dei costi energetici e per la costruzione di nuove strutture destinate a migliorare l’attrattività del Comune di Barzio” e rimarca che “in ambito Lavori pubblici, rispetto al quinquennio precedente sono stati incrementati gli investimenti per gli impegni economici sul territorio comunale del 1.490%, passando da circa 700mila euro a oltre 10 milioni di euro”.

Importi notevoli, sostenuti per il 63% grazie a finanziamenti statali o regionali, mentre il restante è stato reperito dal bilancio comunale o grazie a iniziative sovraccomunali, in particolar modo grazie alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera.

Settore istruzione

Nel settore Istruzione si è aggiornata la convenzione con gli altri comuni dell’Altopiano per la gestione del servizio mensa della scuola primaria di Cassina. È stata, poi, rinnovata la convenzione con i comuni di Cassina, Cremeno e Moggio, per il trasporto pubblico scolastico ed è stato avviato il percorso per il passaggio definitivo del trasporto scolastico a trasporto pubblico. L’impegno dell’Amministrazione comunale per l’istruzione dei ragazzi residenti in paese ha avuto un incremento del 32% rispetto al quinquennio precedente.

Importo pagato nel corso mandato elettorale (2019/2023)

Scuola dell’infanzia 185.000,00

Scuola Primaria 103.226,48

Scuola Primaria quota parte spese investimento 52.498,56

Scuola Secondaria di I grado 47.912,43

Spese di gestione segreteria ICS Cremeno 7.029,20

Servizio scuolabus (elementari e medie) 196.347,65

Gestione rifiuti

Notevole è stato anche l’impegno dedicato al miglioramento del ciclo dei rifiuti che, grazie alla collaborazione dei cittadini, ha portato la percentuale di raccolta differenziata a una media del 59,8% (nel 2022) a fronte di una media, registrata nel quinquennio precedente, che si assestava al 49,75%. Nel 2023 sono state installate le prime casette ecologiche ai Noccoli. Inoltre, da settembre 2024 verrà introdotta la raccolta con sacco rosso.

Ambito sociale

In ambito Sociale, si ricorda che il servizio socio-assistenziale è delegato alla Comunità montana VVVR. In questi cinque anni, a seguito del periodo di pandemia, è stato rilevato un aggravamento della situazione dei casi legati alla tutela dei minori, con casi che hanno richiesto il ricovero in strutture protette. Sempre in connessione all’emergenza sanitaria e in rispetto delle misure finanziarie urgenti il Comune ha provveduto alla distribuzione di buoni spesa a soggetti in difficoltà per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Altre iniziative in campo sociale sono state messe in campo in favore di tutte le categorie fragili, per un investimento totale di circa 545mila euro.

Importo erogato nel corso mandato elettorale (2019/2023)

Minori 83.170,78

Anziani 46.070,92

Disabili 78.758,38

Rette minori in comunità 189.149,91

Quota solidarietà Comunità Montana VVVR 148.330,96

Settore cultura

Per quanto riguarda il settore Cultura non è mancata attenzione alla biblioteca comunale, già punto di riferimento a livello provinciale, che ha mantenuto la sua centralità per l’attività di consultazione e di prestito, ma anche per l’organizzazione di iniziative culturali. In seguito alle dimissioni del dipendente comunale che se ne occupava part-time, la gestione della biblioteca è stata affidata a una cooperativa specializzata.

Ambiente

Infine, l’Ambiente. Per valorizzare e tutelare quanto già naturalmente presente, l’Amministrazione comunale ha puntato alla riduzione delle emissioni climalteranti ottimizzando e riducendo i consumi energetici di tutto il comparto pubblico. Per prevenire e contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico, mediante bandi regionali e ministeriali, si è provveduto a vari interventi, fra questi la sistemazione di alcune vallette del territorio comunale e della VASP per Bobbio, e la creazione della VASP a monte della frazione di Concenedo che funge anche da pista tagliafuoco.

Giunta al termine questa esperienza amministrativa, il sindaco tira le somme dei cinque anni trascorsi alla guida del paese: “Nonostante la difficile situazione geopolitica l’Amministrazione ha sempre rispettato gli equilibri di bilancio richiesti, riuscendo a garantire la continuità dei servizi ai cittadini – afferma -. I risultati ottenuti sono il frutto della collaborazione tra gli Amministratori e i dipendenti dell’Ente. Inoltre, va rimarcata la fattiva collaborazione tra l’Amministrazione, le Associazioni e il gruppo dei volontari che con il loro impegno hanno contribuito a superare le difficoltà della pandemia e arricchito il nostro paese con le varie attività svolte”.

“Nonostante i costi di alcuni servizi abbiano avuto degli incrementi questa Amministrazione ha mantenute inalterate le aliquote dei vari tributi, senza dover operare tagli ai servizi stessi. Incrementare e migliorare i servizi, riprendere la manutenzione del patrimonio pubblico trascurata da anni, fare importanti investimenti sulle infrastrutture e beni immobili: tutto questo è stato possibile grazie a un grande lavoro di ottimizzazione della spesa, recupero introiti da soggetti inadempienti e partecipazione a bandi per interventi sul patrimonio pubblico, e una fattiva collaborazione con gli Enti superiori e con le amministrazioni comunali a noi vicine”.

Da ultimo una riflessione su passato e futuro: “Il percorso intrapreso inciderà sugli anni a venire con ricadute positive in termini di servizi offerti, di incremento dell’attrattività turistica, del miglioramento della qualità della vita. Ma il lavoro non è terminato: bisogna continuare ad adoperarsi in tal senso perché solo così il nostro paese potrà ritornare ad essere un riferimento turistico di eccellenza. Un sincero e sentito ringraziamento di cuore a tutti gli amministratori, ai dipendenti comunali e specialmente a tutti coloro che volontariamente si sono impegnati per Barzio”.

LAVORI PUBBLICI 2019-2023