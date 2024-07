Comune di Ballabio: in arrivo investimenti e opere

Tra gli interventi previsti: skate park, valorizzazione del turismo, videosorveglianza, efficientamento energetico e molto altro

Sindaco e Vicesindaco: “Pianificati i grossi interventi del prossimo triennio. Primo anno realizzazione delle opere necessarie alla riapertura del Centro di Raccolta Comunale”

BALLABIO – Il Consiglio Comunale di Ballabio che si è tenuto ieri, martedì, si è svolto all’insegna della programmazione e pianificazione, con numerosi progetti in agenda. L’Amministrazione del sindaco Giovanni Bruno Bussola ha annunciato diverse opere significative, tra cui lo skate park, o più propriamente pump track, che sarà realizzato presso il Parco Due Mani con un investimento di 40.000 euro. Inoltre, 22.000 euro saranno destinati alla valorizzazione del turismo di montagna, attraverso la mappatura dei sentieri e la creazione di un portale turistico.

Un investimento complessivo di 70.000 euro è previsto per l’implementazione del sistema di videosorveglianza. Per il riscatto dei corpi luminosi di tutta Ballabio, propedeutico a un accordo di Project Financing per l’efficientamento energetico del paese, sono stati stanziati 18.000 euro. Altri 20.000 euro serviranno per l’aggiornamento del Regolamento Cimiteriale e del Piano Regolatore Cimiteriale, necessari per la realizzazione di nuovi ossari nel cimitero di Ballabio Inferiore, oltre all’ampliamento di alcuni parcheggi.

“L’approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) rappresenta una tappa importante per la pianificazione delle opere del nostro programma elettorale – hanno dichiarato il sindaco Giovanni Bruno Bussola e il vicesindaco e assessore al bilancio Paola Crotta – Vengono quindi pianificati i grossi interventi del prossimo triennio, programmando per il primo anno la realizzazione delle opere necessarie alla riapertura del Centro di Raccolta Comunale, per il secondo anno la nuova biblioteca e l’efficientamento della scuola primaria, per il terzo anno l’efficientamento della scuola dell’infanzia”.