Da gennaio un bus per collegare la sede di Introbio dell’Asst alla Valsassina

Nuova linea del traposto pubblico locale grazie al finanziamento del Progetto aree interne

Mauro Piazza: “Azioni concrete che dimostrano grande attenzione nei confronti dei cittadini che vivono nei territori più periferici”

INTROBIO – Dal prossimo 8 gennaio 2024 sarà istituita una nuova linea del servizio di traposto pubblico locale, grazie al finanziamento del Progetto aree interne del MISE, che collegherà la sede territoriale di Introbio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco con la Valsassina.

Il collegamento dei vari comuni della Valsassina, con capolinea a Introbio, si svolgerà nelle due giornate di apertura del Distretto sanitario per permettere alle persone più anziane e più fragili di raggiungere i servizi sanitari territoriali.

“Un impegno dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese che intende promuovere un rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (in primis sociosanitari) nel territorio montano. Queste azioni concrete dimostrano grande attenzione da parte dell’Agenzia nei confronti dei cittadini che vivono nei territori più periferici e che ritengo di fondamentale importanza al fine di servire puntualmente il nostro territorio – ha detto il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza -. Ringrazio il CdA dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, in modo particolare Marisa Fondra, il Vice-Presidente Franco De Poi e il Direttore Daniele Colombo, che ha reso possibile questo nuovo percorso”.