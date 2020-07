Elezioni. Ballabio Futura risponde al sindaco. “Da oggi vogliamo parlare del nostro progetto”

BALLABIO – La lista Ballabio Futura, del candidato sindaco Manuela Deon, risponde al sindaco Alessandra Consonni a seguito dell’intervento di ieri, 16 luglio.

“Pensavamo dopo 5 anni di mandato e dopo questi mesi bui che hanno attraversato la nostra società di riuscire, ognuno dalle proprie posizioni e le proprie idee, di parlare e discutere insieme di futuro, invece questa amministrazione è riuscita puntualmente a smentirci.

Un Sindaco dopo 5 anni sarebbe molto impegnato a raccontare i risultati che ha ottenuto, i grandi obiettivi raggiunti per i nostri cittadini. Sembra però che sia più importante criticare le attività del territorio, una in particolare che ringraziamo, che ci ha ospitato. Se è per questo cercheremo di essere presenti in tutti i bar, se vorranno, perché quello è il luogo, ormai l’unico a Ballabio, dove si incontrano amici, parenti e conoscenti e dove si può avere occasione di confrontarsi. A loro dedichiamo il nostro progetto perché crediamo nella comunità che vive le bellezze ma anche i problemi del paese.

Se esiste un passato nella nostra lista, rappresentato da chi si è preso le responsabilità di dare strutture, servizi e benessere agli abitanti del paese, per noi è l’occasione che stiamo cogliendo per spiegare ai giovani buoni esempi, errori e possibilità per la Ballabio Futura che vogliamo. Da oggi parleremo solo di quello e nelle prossime settimane, grazie ai contributi fondamentali che stiamo raccogliendo dai cittadini, presenteremo il programma che risponderà alle speranze e proverà ad essere la soluzione alle esigenze dei ballabiesi. Pensiamo che le risorse pubbliche devono essere sempre investite perché i cittadini possano usufruirne, oltre i capricci di alcuni. Oggi c’è una “casetta” al parco Grignetta, per la quale sono stati spesi più di 100mila euro, che ha tolto lo spazio agli anziani ed ai giovani che vedevano il parco e la struttura precedente come un riferimento. Noi vogliamo dare a disposizione di tutti quel luogo, pagato dai cittadini, con eventi e progetti di cui Ballabio ha urgentemente bisogno, aprendo a tutti un luogo che siamo costretti a vedere chiuso per la grande maggioranza del tempo.

Poi ci teniamo a lanciare subito altre due proposte fondamentali: il sostegno alle famiglie, in particolare durante gli anni scolastici dei propri figli, quindi parlando di quello che può permettersi un Comune mettere a disposizione risorse economiche per gli abbonamenti dei trasporto e l’aiuto nello studio individuale degli studenti ballabiesi.

Inoltre, proprio perché teniamo alle attività del territorio, al lavoro, stiamo studiando modalità per dare incentivi per quelli che vogliono migliorare o riadattare la struttura in cui svolgono il proprio esercizio, le spiegheremo appena presenteremo il programma.

La Ballabio Futura che immaginiamo nasce con la volontà di avere un confronto con tutti e punta ad essere un centro di servizi, iniziative e opportunità per tutti quelli che vivono o vorranno vivere il nostro bellissimo territorio. Proprio per questo non ci farà mai paura parlare e discutere in ogni luogo, con tutti e di qualunque problema dei ballabiesi”.