Taglio dei bus per i Resinelli: il sindaco di Ballabio insorge contro Linee Lecco

Il sindaco: “Inaccettabile, decisione impattante senza nemmeno avvisare”

Dal 12 Settembre, Linee Lecco ha soppresso il servizio di trasporto feriale verso la località Piani Resinelli

BALLABIO – Dal 12 Settembre, Linee Lecco ha soppresso il servizio di trasporto feriale verso la località Piani Resinelli. Una decisione che ha scatenato una forte protesta da parte del sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola. “È inaccettabile che una società a proprietà pubblica prenda una decisione così impattante senza nemmeno avvisare ufficialmente i comuni interessati” ha dichiarato Bussola, commentando la scelta di interrompere una linea di grande importanza sia per i residenti dei Resinelli, sia per quelli di Ballabio lungo i tornanti della strada che collega la località montana.

Il sindaco ha ricordato come, in aprile, si fosse tenuto un incontro tra i comuni di Abbadia, Ballabio, Lecco e Mandello, insieme ai dirigenti di Linee Lecco, per valutare possibili soluzioni legate al ridotto utilizzo del servizio. “Tutti noi sindaci avevamo concordato su un possibile servizio a chiamata, con veicoli di dimensioni ridotte per ottimizzare i costi, e senza ridurre le corse per i cittadini” ha spiegato Bussola, sottolineando come l’obiettivo fosse razionalizzare, non tagliare.

La proposta dei comuni prevedeva non solo il mantenimento di un servizio a chiamata nei giorni feriali, ma anche l’aumento delle corse durante le festività e la domenica. “Invece, sembra che si stiano cercando di coprire i buchi di bilancio di Linee Lecco a spese degli abitanti dei Resinelli”, ha attaccato il sindaco.

Il disappunto di Bussola è aumentato quando, nonostante la promessa di ulteriori verifiche e incontri, Linee Lecco ha deciso di interrompere il servizio senza ulteriori consultazioni. “Non ci è stata inviata nemmeno una comunicazione formale su questo cambiamento. È una decisione imposta, che lascia i Resinelli isolati nei giorni feriali”, ha detto Bussola, evidenziando anche le difficoltà per i residenti della parte alta di Ballabio, esclusi dal nuovo percorso.

“Sono già arrivate diverse lamentele, soprattutto da parte di ragazzi che, senza il bus, non possono più raggiungere la scuola autonomamente e devono essere accompagnati dai genitori. Linee Lecco dichiara di voler soddisfare le aspettative di mobilità della collettività, ma nei fatti sembra che le parole restino solo parole”, ha aggiunto il primo cittadino.

Bussola ha subito contattato Stefano Simonetti, Consigliere Provinciale con delega ai rapporti con l’Agenzia per il trasporto pubblico locale, e Franco De Poi, Vice Presidente dell’Agenzia TPL, che hanno dimostrato interesse per la questione. “Mi è stato riferito che l’ing. Daniele Colombo, Direttore del TPL, ha già inviato una comunicazione formale ai dirigenti di Linee Lecco, chiedendo loro di rivedere questa decisione. Spero che ciò avvenga quanto prima” ha concluso il sindaco, auspicando un rapido ripristino del servizio per la comunità.