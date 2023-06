Nameless Festival: un nuovo sito web per festeggiare il X compleanno

L’evoluzione del Nameless Music Festival

È il decimo anniversario del Nameless Festival, l’evento lecchese che ha conquistato il cuore degli amanti della musica elettronica, trap e pop.

Da un modesto inizio, il Festival si è trasformato in una celebrazione annuale imperdibile per gli appassionati internazionali e di tutta Italia.

Dall’anno scorso, il Nameless Festival ha trovato una nuova casa in una vastissima area di 400.000 metri quadri situata tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini, nella nostra suggestiva provincia di Lecco. Questa spaziosa location, immersa nella natura incontaminata, ha offerto l’opportunità di ampliare ulteriormente i servizi offerti, garantendo al pubblico un’esperienza completa e in totale sicurezza.

Gli ampi spazi consentono di ospitare un numero sempre maggiore di partecipanti, garantendo al Festival di crescere e di accogliere un pubblico sempre più vasto e appassionato.

Il nuovo sito web firmato Creeo Studio

Avvicinandosi al suo anniversario, Nameless non ha previsto solo un cambio di location fisica, ma anche digitale! Infatti, voleva rendere questo traguardo ancora più straordinario. Il team di Nameless ha commissionato un nuovo sito web che cattura l’essenza unica dell’esperienza offerta dal Festival, sia prima, durante che dopo l’evento.

L’obiettivo è quello di comunicare in modo unico l’importanza di questo X anno, sottolineando il percorso di crescita che ha trasformato Nameless in un marchio di riferimento soprattutto tra la Gen Z e i Millennials.

Guardando al Coachella Valley Music and Arts Festival come fonte di ispirazione, il Nameless Festival sta creando un’identità di brand facilmente riconoscibile, pronta a guidare il futuro della musica e dell’intrattenimento.

La parola del team

A Festival concluso, abbiamo avuto l’occasione di intervistare Michele Vitali, Head of Production di Nameless Festival .

Innanzitutto, congratulazioni per il successo della X edizione. Potresti condividere alcuni dei momenti salienti che hanno caratterizzato l’evento quest’anno?

Sin dal primo giorno, il Festival ha preso vita con una serie di performance eccezionali da parte di artisti di fama internazionale. Il 2 giugno sul Main Stage, Paul Kalkbrenner ha letteralmente incendiato la folla con la sua energia contagiosa, mentre il Live Stage ha ospitato talenti emergenti come Rondodasosa e Rosa Chemical, che hanno conquistato il pubblico con la loro presenza scenica e il loro carisma.

La giornata successiva ha visto il ritmo accelerare ulteriormente, con l’attesissimo Skrillex che ha offerto un set esplosivo sul Main Stage, accompagnato da Salmo, che ha incantato il pubblico con le sue liriche taglienti. Nella Nameless Tent, Kayzo e GRAVEDG hanno portato l’energia al livello successivo. Mentre, il Live Stage è stato animato da talenti come Ernia e Neima Ezza, che hanno dimostrato la loro versatilità artistica. Infine, la domenica è stata una vera e propria apoteosi di musica elettronica, con Hardwell e Oliver Heldens che hanno tenuto il pubblico incollato al Main Stage.

Insomma ci sarebbe così tanto da citare che è davvero difficile fare una selezione dei migliori momenti… In generale, sono orgoglioso di dire che l’edizione di quest’anno del Nameless Festival è stata un trionfo, grazie all’impegno degli artisti, del pubblico e di tutto il team che ha reso possibile questo evento straordinario.

È fantastico vedere che il Nameless Festival continua a crescere ed evolversi. Parlando del nuovo sito web, quale ruolo ha svolto la nostra agenzia Creeo Studio nella sua creazione?

Il nuovo sito di Nameless è stato sviluppato in collaborazione con l’agenzia di comunicazione digitale Creeo Studio, che ci ha fornito un supporto prezioso lungo tutto il processo di evoluzione del Festival.

Il team di Creeo, che ha lavorato a stretto contatto con la macchina organizzativa di Nameless, si è dimostrato all’altezza delle aspettative, adattando il sito web alle esigenze in naturale continua evoluzione del Festival.

La collaborazione tra Nameless e Creeo Studio ha portato a risultati tangibili, migliorando l’accessibilità delle informazioni e consentendo a tutti i partecipanti di godere appieno dell’esperienza del festival.

Quali aspetti del nuovo sito web del Festival pensi siano particolarmente distintivi e in grado di attrarre il pubblico?

Quando abbiamo iniziato a pianificare il decimo anniversario di Nameless, ci siamo resi conto che non sapevamo dove indirizzare le persone per rispondere alle loro domande in modo preciso e sostenibile per il nostro team di assistenza utenti/clienti.

Per questo abbiamo sentito la necessità di creare un sito in grado di fornire tutte le informazioni necessarie in modo chiaro ed esaustivo.

Il nuovo sito di Nameless è stato fondamentale per includere una sezione FAQ e mettere ordine, offrendo una risorsa centrale per tutti i fan.

Oltre a fornire informazioni sulle date, gli artisti e i luoghi degli eventi, il sito copre una vasta gamma di argomenti, tra cui regolamenti, trasporti, cashless e molto altro ancora.

I partecipanti di Nameless trovano ora le risposte alle loro domande in modo rapido ed efficace, evitando confusioni e incertezze.

Sembra un grande passo avanti per il Nameless in termini di presenza online. Quali sono stati i principali obiettivi che vi eravate prefissati insieme a Creeo Studio per il progetto?

Volevamo creare un sito web che rappresentasse l’essenza del Nameless Festival. Catturare l’energia, la diversità musicale e l’atmosfera unica dell’evento, anche attraverso il design e la facilità di navigazione del sito.

Desideravamo, inoltre, fornire agli utenti un’esperienza interattiva, in cui potessero esplorare la Lineup, interagire con le informazioni e connettersi con la community di Nameless con un click, dove e quando desideravano.

E ora, quali sono i prossimi passi per il Nameless Festival? Ci sono nuovi progetti o iniziative in programma?

Stiamo già pianificando nuove attività che renderanno l’esperienza del Nameless ancora più straordinaria per i nostri fan. Vogliamo mantenere l’energia e l’entusiasmo che ci hanno contraddistinto finora, continuando a portare artisti di fama internazionale sul palco del Festival, offrendo nuove esperienze musicali e ampliando la nostra presenza digitale per coinvolgere un pubblico sempre più vasto.

Sono lieto di annunciare che la nostra collaborazione con Creeo Studio continuerà anche nei prossimi anni. Abbiamo consolidato un rapporto solido e produttivo con la vostra agenzia di comunicazione, che ha dimostrato una profonda comprensione delle nostre esigenze e ha contribuito significativamente alla crescita del Festival.

Siamo determinati a mantenere il Nameless come un punto di riferimento per la musica e l’intrattenimento in Italia, superando ogni aspettativa e creando un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e non lasciatevi sfuggire i ticket fuori ora per il Nameless Festival 2024!

Ringraziamo Michele Vitali per aver condiviso queste parole con noi. Sembra che il Nameless Festival abbia un futuro davvero promettente, e siamo felici di essere parte integrante della sua crescita. Non vediamo l’ora di vedere come si svilupperanno i prossimi capitoli di questo progetto.

