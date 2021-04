RUBRICA – Lo stesso cibo, se consumato ad orari diversi, può avere lo stesso effetto sul metabolismo?

Assolutamente no, è stato confermato da moltissimi studi scientifici: siamo programmati per smaltire i grassi durante la notte e bruciare meglio i carboidrati (e gli zuccheri) nelle prime ore della giornata.

I ritmi lavorativi, lo stress e le tante ore passate in casa possono portare ad un consumo serale/notturno del cibo; se questo meccanismo diventa una abitudine, si verifica la Sindrome da Alimentazione Notturna. Ciò si verifica se:

1. il soggetto salta la colazione da 4 a più giorni a settimana

2. consuma più del 50% delle calorie dopo le 19

3. ha difficoltà ad addormentarsi o a dormire per 4 o più giorni alla settimana

Come gestire la dieta?

iniziare bene la giornata con la PRIMA COLAZIONE: il pasto fondamentale per iniziare nel modo corretto la giornata. Dev’essere costituita per il 60% da carboidrati, il 20% di grassi e il 20% di proteine. Quali alimenti preferire?

CARBOIDRATI: E’ la quota più importante da assumere, sotto forma di: pane, fette biscottate e cereali integrali, e, saltuariamente, torte e biscotti fatti in casa. Inoltre non deve MAI mancare sulla nostra tavola la frutta, fonte di zuccheri semplici, vitamine, sali minerali e fibra.

GRASSI: in questa categoria si cade spesso nell’errore; sono da evitare i grassi saturi come il burro, presenti nelle brioches, nei biscotti frollini, nelle creme al cioccolato, molto gustose ma sconsigliate. Preferite i grassi polinsaturi della frutta secca (noci, nocciole, mandorle, semi di girasole/zucca e pistacchi), alleati della linea e del “senso di sazietà”.

PROTEINE: non devono mai mancare per il tourn-over proteico, ovvero il ricambio delle proteine necessarie per il buon funzionamento del nostro organismo. Una buona fonte di proteine è presente nel latte (meglio se parzialmente scremato) e nello yogurt bianco naturale, ma non solo, anche negli alimenti di origine vegetale, come le bevande a base di soia, mandorla o di avena o nelle uova-preferibilmente bio.

SUGGERIMENTI:

I. PIANIFICATE LA VOSTRA GIORNATA ALIMENTARE, evitando di saltare anche gli altri pasti. L’errore più comune è non pranzare: accumulerete fame e stress che si ripercuoterà alla sera con una scorpacciata durante la cena e post.

II. AIUTATEVI CON SPUNTINI E SNACK a metà mattina e pomeriggio, vi aiuteranno ad arrivare meno affamati al pasto successivo.

III. EVITATE BEVANDE NERVINE come tè e caffè contenuti caffeina ma anche gli alcolici (oltre ad essere ipercalorici, infastidiscono il sonno).

IV. SPEGNETE SMARTPHONE E TABLET, stimoleranno l’attività cerebrale a discapito del sonno e del relax.

SE TI CAPITA DI AVERE UN LANGUORINO DOPO CENA, AIUTATI CON 8-10 MANDORLE DALL’EFFETTO SAZIANTE E CALMANTE CON UNA TISANA SENZA ZUCCHERO.

Dottoressa Manuela Mapelli

Biologa Nutrizionista & Tecnologa Alimentare

Mobile: 347 2379913

Email: manumapelli@gmail.com

Pec: manuela.mapelli.nutrizionista@pec.it

www.manuelamapellinutrizionista.it

Riceve per appuntamento presso lo studio 410, via V. Veneto, 13 Lecco (LC)

ARTICOLI PRECEDENTI

3 Marzo – La Salute vien Mangiando. Perché non dimagrisco?

2020

6 Giugno – La Salute vien Mangiando. Come eliminare la classica pancetta addominale

3 Maggio – La Salute Vien Mangiando. Un appetito sano anche in quarantena

27 Febbraio – La Salute Vien Mangiando. Virus? Prevenire è meglio che curare

08 Gennaio – La Salute Vien Mangiando. Mangiato troppo? Un aiuto per disintossicare il corpo

2019

2 Ottobre – La salute vien mangiando, Giovani con la giusta alimentazione

14 maggio – La salute vien mangiando. Fame nervosa… addio!

11 marzo – La Salute Vien Mangiando. Sono un po’ giù? Cibo aiutami tu…

2018

11 dicembre – La Salute Vien Mangiando. A Natale… non voglio ingrassare

2 ottobre – La Salute Vien Mangiando. L’Autunno a tavola

5 settembre – La salute vien mangiando. Cosa mangiare al rientro in città?

27 giugno – La Salute Vien Mangiando. Il gelato che fa bene alla linea

26 aprile – La Salute Vien Mangiando. Dieta & Primavera

23 febbraio – La salute vien mangiando. Dieta & Voglie: cosa possiamo concederci?

2017

18 dicembre – La Salute vien Mangiando. In linea a Dicembre? Si può con i miei consigli

12 novembre – La Salute Vien Mangiando. Cosa metto nel carrello? Decalogo spesa intelligente

5 settembre – La Salute Vien Mangiando. Le 7 regole per non ingrassare

22 maggio – La salute vien mangiando. Sbalzi d’umore? Combattiamoli a tavola

10 aprile – La Salute Vien Mangiando. Sete post pizza, come evitarla

1 marzo – La Salute vien Mangiando. A Carnevale ogni fritto vale!

11 gennaio – La Salute Vien Mangiando. Pronti a riprendere dopo le feste?

2016

22 novembre – La salute vien mangiando. La dieta crudista

5 ottobre – La salute vien mangiando. Come affrontare la ripresa senza stress

13 agosto – La salute vien mangiando. Rigenerazione, depurazione e drenaggio liquidi

24 giugno – La salute vien mangiando. Bambini in vacanza: quale alimentazione?

25 maggio – La salute vien mangiando. La ritenzione idrica, com’è e come combatterla

18 aprile – La Salute vien mangiando. Sindrome premestruale & dieta

16 marzo – La Salute vien Mangiando. Vista e alimentazione

15 febbraio – La Salute vien mangiando. Un super cibo chiamato cioccolato

12 gennaio – La salute vien mangiando. Dopo le feste, via le tossine dal fegato

2015



21 dicembre – La Salute Vien Mangiando. Festeggiare senza ingrassare

21 dicembre – La salute vien mangiando. Dieta Detox: purificare l’organismo

2 ottobre – La salute vien mangiando: cambio stagione e alimentazione

24 agosto – La salute vien mangiando. Sempre a regime ma ingrassi? Ecco perchè

20 luglio – La salute vien mangiando. La stipsi, come curarla anche in vacanza

18 giugno – La salute vien mangiando. Come sopravvivere ai pranzi di Nozze

16 maggio – La salute vien mangiando. Obiettivo, pancia piatta

17 aprile – Cos’è la fame nervosa?

2 marzo – Dieta in gravidanza

11 febbraio – Dieta & Celiachia

9 gennaio – La dieta Bruciafeste

2014

20 dicembre – Ingrassa di più il panettone o il pandoro?

20 novembre – Dieta antigonfiore

6 novembre – Dieta & salute dentale

23 ottobre – La salute vien mangiando. Sindrome del colon irritabile

6 ottobre – Vegetariani per scelta o per moda – 2^ parte

19 settembre – Vegetariani per scelta o per moda? Parte 1^

2 settembre – Perchè è sbagliato saltare i pasti?

25 agosto – Dopo l’estate, ripartiamo dall’intestino

19 luglio – La dieta per chi è in viaggio

2 luglio – Alimentazione e abbronzatura

26 giugno – Vivere al meglio l’estate con l’alimentazione

13 giugno – Cos’è il metabolismo?

28 maggio – Reflusso gastroesofageo e alimentazione

15 maggio – Proteine Vegetali: valida alternativa!

5 maggio – La dieta “anti” – osteoporosi

24 aprile – Ritenzione idrica: cos’è e come combatterla

17 aprile – I grassi idrogenati: cosa sono?

9 aprile – L’importanza della prima colazione – 2^ parte

20 marzo – L’importanza della prima colazione – 1^ parte

12 marzo – Obiettivo: depurazione del fegato

5 marzo – Combattere la cellulite a tavola – 2^ parte

19 febbraio – Combattere la cellulite a tavola – 1^ parte

14 febbraio – I benefici della frutta secca

5 febbraio – Scopri se sei in sovrappeso

31 gennaio – Il colesterolo – 2^ parte

22 gennaio – Il colesterolo – 1^ parte

8 gennaio – Consigli per recuperare il peso forma dopo le feste

2013

19 dicembre – Come superare il periodo natalizio senza prendere 1 kg

11 dicembre – Focus: tutti i benefici della soia, 2^ parte

4 dicembre – Focus: tutti i benefici della soia, 1^ parte

26 novembre – – Insonnia di stagione un aiuto dalla dieta

20 novembre – Benefici e virtù della pasta

13 novembre – La dieta con un sapore in più: le spezie

6 novembre – Digeriamo bene le verdure

29 ottobre – La pausa pranzo in ufficio: i consigli e le proposte

22 ottobre – Allergie e intolleranze alimentari: quali differenze?

14 ottobre – La dieta per prevenire i malanni di stagione

9 ottobre – Eliminare i kg di troppo: piccoli consigli per gestire il ritorno alla normalità

8 ottobre – “La salute vien mangiando”, la nuova rubrica della Dott.ssa Mapelli