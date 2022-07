Scacchi il gioco senza età. Il “Matto Affogato”

RUBRICA – In questo periodo dove tutti i pensieri sono rivolti alle vacanze e si sogna il mare, per restare in tema vi presento il “Matto Affogato”, denominato così perchè il Re è affogato dai suoi stessi pezzi. Mi spiego meglio, lo scacco matto è dato da un cavallo con il Re avversario che ha tutte le possibili case di fuga occupate dai propri pezzi, come nel diagramma che segue:

Il più famoso matto affogato è il così detto “Matto di Lucena” che è stato descritto nel 1497 dallo spagnolo Luis Ramirez de Lucena nel suo trattato “Repeticiòn de Amores y Arte de Ajedrez” che è anche la più antica opera di stampa sugli scacchi arrivata sino a noi. Ovviamente si trattava di un tipo primitivo di stampa a caratteri mobili i cui primi prodotti venivano chiamati incunamboli.

Ma veniamo alla posizione del diagramma di Lucena con la mossa al Bianco.

La situazione sembrerebbe favorevole al Nero ma il Bianco ha in serbo una sorpresa: su 1.De5 che dà scacco, il Re Nero non potendo andare in c8 (in quanto prenderebbe lo scacco matto con Donna in c7) è costretto ad andare in a8 1…Ra8 ma dopo 2. Cc7+ è di nuovo costretto a ritornare in b8 2…Rb8

e sembrerebbe che la situazione possa ripetersi all’infinito ma è qui che scatta la combinazione fatale con il Cavallo che si sposta in a6 dove non può essere catturato 3. Ca6+ perchè dà contemporaneamente scacco doppio, ovvero scacco sia con il Cavallo che con la Donna e anche se il Re può ritornare in a8 3… Ra8

lo scenario ora è completamente diverso in quanto uno spettacolare sacrificio di Donna in b8 porta al “Matto Affogato” 4. Db8 il Re non può catturare la Regina perchè è protetta dal Cavallo, ma può farlo la Torre che però assieme ai pedoni soffoca il proprio Re e non essendo possibile nessuna altra soluzione 4… Txb8 con 5. Cc7# si arriva al “Matto Affogato!” e buone vacanze a tutti… al mare ovviamente!

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

ARTICOLI PRECEDENTI

1 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Il “dono greco”

27 Aprile – Scacchi il gioco senza età. La partita a scacchi viventi

30 Marzo – Scacchi il gioco senza età. “La trappola di Reti”

25 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. Paul Morphy e il matto dell’opera

31 Gennaio – Scacchi il gioco senza età. Judit la “Regina”

2021

16 Dicembre – Scacchi il gioco senza età. L’emozionante partita di Harry Potter

23 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Consigli sulle Aperture

30 Ottobre – Scacchi il gioco senza età. Il Matto di Légal

23 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Il Barone di Munchhausen e gli scacchi

03 Agosto – Scacchi il gioco senza età. L’orologio degli scacchi

12 Luglio – Scacchi il gioco senza età. La vera storia dell’automa detto “il turco”

23 Giugno – Scacchi il gioco senza età. La Leggenda degli Scacchi

7 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Scacco Matto!

27 Maggio – Scacchi il gioco senza età. Mini Corso per conoscere i movimenti dei pezzi

17 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La storia del Circolo Spassky di Lecco

07 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La Regina degli scacchi