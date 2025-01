Abbadia Lariana. Il 9 febbraio torna la Fiera di Sant’Apollonia

Una delle manifestazioni più attese dell’anno

Un programma che unisce tradizione religiosa, divertimento, cultura e gastronomia

ABBADIA LARIANA – Tutto pronto ad Abbadia per il ritorno della manifestazione più attesa dell’anno: la Fiera di Sant’Apollonia. L’edizione 2025, dedicata alla patrona, si terrà domenica 9 febbraio, nel giorno stesso di Sant’Apollonia. Come tradizione, il programma è ricco di eventi e iniziative, pronte ad attirare migliaia di visitatori sul lungolago, per un’edizione che promette di essere ancora una volta indimenticabile.

Il momento culminante della giornata, dopo le celebrazioni religiose con la messa mattutina e i vespri pomeridiani, sarà la fiera: decine di bancarelle animeranno via Lungolago, prolungandosi fino al Parco di Chiesa Rossa, dove saranno allestiti anche gli stand delle associazioni locali, pronte a raccontare le loro attività. Non mancheranno, inoltre, attrazioni e giochi gonfiabili per i più piccoli, sempre tra i più apprezzati dai visitatori.

Per tutti coloro che desiderano visitare il Civico Museo Setificio Monti, situato in via Nazionale, saranno organizzate visite guidate dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Inoltre, l’area gastronomica offrirà piatti tipici della tradizione: presso l’Oratorio Piergiorgio Frassati, grazie all’impegno dei volontari, sarà possibile gustare specialità come trippa, brasato e cassœula in due turni (ore 12 e ore 13.45). Dalle 11.30, sarà attivo anche il servizio di asporto, con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 338 8728502 dalle 14 alle 21.

Verrà riproposto uno dei servizi più amati fin dalla sua introduzione, ovvero il trasporto gratuito in battello. Grazie alla collaborazione con Acinque, Navigazione Laghi, Autorità di Bacino e i Comuni coinvolti, saranno previste corse dal mattino fino al tardo pomeriggio per unire Abbadia con Oliveto Lario, Lecco, Mandello e Lierna.