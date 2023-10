Abbadia. Parco Ulisse Guzzi, cominciato il primo lotto di lavori

Transenne a vietare l’accesso nell’area verde, già rimosso il vecchio chiosco

L’intervento realizzato con 500 mila euro di Regione Lombardia e 150 mila di fondi comunali

ABBADIA – Come da programma, stanno prendendo via i lavori per cambiare volto al Parco Ulisse Guzzi ad Abbadia. Si era detto entro metà ottobre, ed entro metà ottobre è stato: collocate le transenne a interdire l’accesso nella zona verde vicina al vecchio chiosco, già rimosso.