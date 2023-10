Abbadia. Parco Ulisse Guzzi, inizio interventi entro metà ottobre

La riqualificazione dell’area sempre più vicina

Si comincerà dai sottoservizi. Poi toccherà a chiosco, campo da beach volley e alle altre strutture

ABBADIA – “I lavori sono stati affidati, martedì c’è stato il sopralluogo e a breve, entro metà ottobre, daremo inizio agli interventi“. E’ giunto il momento, per il Parco Ulisse Guzzi ad Abbadia, di cambiare volto: come già annunciato ai cittadini nel corso di un incontro pubblico lo scorso aprile, il sindaco Roberto Azzoni conferma che, come da programma, gli interventi per cambiare la configurazione dell’area avranno presto inizio. Anche perché l’obiettivo resta, come dichiarato in quella sede, di concluderli entro la prossima stagione estiva, o comunque entro i primi sei mesi del 2024.

Prime opere a partire i sottoservizi, con la sistemazione dell’acquedotto e della fognatura. “Dopodiché priorità sarà data al chiosco e, a seguire, al campo da beach volley e alle altre strutture”, precisa il sindaco.

Sicuramente per quello che è uno degli spazi più frequentati di Abbadia, sia dai turisti che dai locali, sarà un cambiamento importante, una grande occasione di rilancio per rendere fruibile il parco tutto l’anno e non solo nei mesi estivi, grazie ai fondi ottenuti da Regione Lombardia con il bando ‘Rigenerazione urbana’. Complessivamente l’opera verrà a costare oltre un milione di euro, coperta in parte da fondi regionali e in parte da fondi comunali. Solo 650 mila euro serviranno per i due padiglioni e il nuovo ingresso del parco (500 mila dalla Regione e 150 mila dal Comune).

Cosa prevede il progetto

Ecco con il nuovo progetto di rigenerazione come cambierà il Parco Ulisse Guzzi: sarà rivisto il percorso e l’assetto del parco, e garantito l’accesso a lago ai mezzi di soccorso. In prossimità dell’attuale ingresso sorgerà il padiglione delle feste, funzionale a delimitare l’entrata, oggigiorno segnalata solo da un cancello con cartello. Soprattutto, in questo spazio, le associazioni potranno organizzare manifestazioni ed eventi tutto l’anno: qui troverà infatti collocazione una cucina con servizi.

Addentrandosi nel parco, più vicino al lago, previsto un padiglione polifunzionale che andrà a sostituire l’attuale chiosco, con vetrate apribili, zona di servizio, bagni e spazio riservato alla sala vera e propria per accogliere gli avventori, utilizzabile sia in estate che in inverno.

Infine, il già presente campo da beach volley sarà spostato in una zona marginale del parco, in prossimità dell’ingresso, affiancato da bagni e docce. Questo cambio permetterà di mantenere libera l’area centrale del parco e far godere della visuale a lago. La zona in questione potrà anche essere sfruttata per mettere in scena spettacoli o manifestazioni di varia natura. Non solo: in futuro, qualora si decidesse di chiudere il Parco Ulisse Guzzi in orario notturno per questioni di sicurezza, tenere campo da beach volley e bagni in uno spazio periferico consentirebbe di renderli ugualmente accessibili dall’esterno, gestendoli in maniera autonoma.