Aido Olginate/Valgreghentino, ecco il nuovo direttivo

Ramona Scarpino confermata presidente

Tante attività nel 2024 per celebrare i 50 anni del sodalizio

OLGINATE/VALGREGHENTINO – Nell’anno in cui festeggia i suoi 50 anni di attività il gruppo intercomunale di Olginate/Valgreghentino ha tenuto la sua Assemblea Elettiva lo scorso 13 febbraio, presso la Sala Consigliare di Olginate, ospiti del Sindaco Marco Passoni. Dopo l’appassionata relazione della Presidente uscente Ramona Scarpino sulle attività svolte nel 2023, i soci intervenuti hanno parlato del lavoro atteso per il nuovo anno, con un mese di gennaio già molto denso di attività.

Si é poi passati alla nomina del nuovo Consiglio direttivo che resterà in carica sino al 2028, i nuovi componenti sono: Ramona Scarpino, Amati Rosa, Ursi Tiziana, Maggioni Daniela, Longhi Ernesto, Sempliciano Bonacina, Colombo Maria, Sartor Antonio, Arrigoni Paola.

La stessa assemblea ha indicato Antonio Sartor per le votazioni delle cariche Provinciali. Il nuovo consiglio si metterà al lavoro per il prossimo appuntamento a Valgreghentino e a divulgare la proposta di una Borsa di Studio per gli studenti di ogni grado residenti nei due comuni.