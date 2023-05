A Erve ultimati i lavori per portare il metano in una nuova parte del paese

Interventi nelle vie Giovanni Paolo II, Torre, Giovanni XXIII alta e Costalottiere

Entro la fine dell’anno, con la metanizzazione della frazione Saina, tutto il territorio comunale potrà usufruire del servizio

ERVE – Ultimati nei giorni scorsi a Erve i lavori relativi alla metanizzazione delle vie Giovanni Paolo II, Torre, Giovanni XXIII alta e Costalottiere a cura della società Le Reti facente che fa parte del gruppo Acinque. Entro la fine dell’anno, con la metanizzazione anche della frazione Saina, tutto il territorio comunale potrà usufruire di questo importante e tanto atteso servizio.

“Ringrazio la società Le Reti per aver programmato e realizzato questa opera con molta professionalità e tempi certi; da parte nostra non abbiamo mai fatto mancare la nostra collaborazione nel seguire i lavori – ha detto il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi -. Un doveroso ringraziamento ai cittadini residenti in queste vie che hanno affrontato i disagi causati dalla chiusura del transito veicolare dimostrando un senso civico non indifferente”.