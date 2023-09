Abba Show, continuano le prevendite per la serata benefica

Giovedì 21 settembre al Dancing Lavello si rivive la mitica atmosfera degli Anni ’70

Allegria, divertimento e solidarietà con i Volontari del Soccorso di Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – Proseguono le prevendite dei biglietti per la serata benefica con i Volontari del Soccorso di Calolzio in programma giovedì 21 settembre. Tutta la cittadinanza è invitata a trascorrere una serata in allegria insieme alla storica associazione che da oltre 50 anni è al fianco del territorio.

L’Abba Tribute Band si scatenerà e farà scatenare il pubblico nella serata benefica organizzata al Dancing Sport Lavello (viale De Gasperi a Calolzio) dall’associazione del presidente Fabrizio Vatteroni con la collaborazione della Pro Loco.

I biglietti venduti sono già numerosi ma si può fare ancora di più, è importante esserci non solo per dare una mano, ma soprattutto perché sarà un evento ricco di divertimento e allegria.

Vendita biglietti

I biglietti (che potranno essere acquistati in loco la sera stessa) per il bellissimo evento (costo 10 euro) sono già in vendita presso: