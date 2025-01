Alla scuola primaria di Erve mostra annuale di ambienti e materiali montessoriani

Porte aperte a tutti nella giornata di sabato 25 gennaio

Alle ore 10 un incontro formativo a cura di Sonia Coluccelli

ERVE – Porte aperte alla scuola primaria di Erve dove, sabato 25 gennaio, è in programma la mostra annuale di ambienti e materiali montessoriani. Durante la mattinata, alle ore 10, si svolgerà anche l’incontro formativo per genitori e insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, ecc… a cura di Sonia Coluccelli, formatrice di rilievo, autrice di numerosi libri, interviste, relatrice in piattaformaTed, coordinatrice rete nazionale RE.MO. e insegnate a Omegna (VB).

Un evento di particolare rilevanza che non coinvolge soltanto il piccolo paese di Erve, ma una realtà più ampia di insegnanti da Lodi, Arona, Torino, Brianza oltre che, ovviamente, da Lecco e Valle San Martino che frequenteranno un corso di formazione che si svolgerà nei prossimi mesi presso l’Istituto Comprensivo di Calolziocorte sullo stesso tema presentato a Erve: “Educazione cosmica nella visione olistica di conoscenza del mondo e dell’apprendimento naturale del bimbo”.