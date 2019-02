Il sindaco Ghezzi: “Piena disponibilità di collaborazione rispettando l’indipendenza della Pro Loco”

Al termine dell’assemblea votati i nuovi componenti del consiglio, nei prossimi giorni l’elezione del presidente

CALOLZIOCORTE – La Pro Loco di Calolziocorte si prepara a rinnovare il consiglio e il presidente.

Sabato pomeriggio, nella sede di corso Dante, si è svolta l’assemblea annuale dell’associazione. A leggere la relazione morale della presidente uscente Tiziana Esposito, è stato il vicepresidente Cosimo De Franco.

All’assemblea ha partecipato anche il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi. Tra i punti di discussione all’ordine del giorno anche il rinnovo della convenzione con il comune.

Era il gennaio 2018 quando la Pro Loco, infatti, rifiutò di firmare la convenzione proposta dalla precedente amministrazione.

“Con questa scelta abbiamo voluto ribadire che la Pro Loco è una associazione indipendente e autonoma – disse in quell’occasione la presidente -. Per tutti questi anni ci siamo messi a disposizione del comune ma questo, di fatto, ha limitato le nostre manifestazioni perché eravamo vincolati da una convenzione troppo stringente, a partire dal grande impegno organizzativo del Maggio Calolziese”.

Con il cambio di amministrazione le carte sul tavolo sono cambiate e si è aperta quindi una nuova fase di dialogo. E’ stato proprio il sindaco Ghezzi durante l’assemblea ad aprire le porte a una rinnovata collaborazione.

“Anche nel caso della stipula di una convenzione avrete la massima e completa autonomia. Come comune non vogliamo mettere il cappello su nulla e tanto meno interferire sulle attività dell’associazione – ha ribadito – Vogliamo che la convenzione venga stipulata nello spirito migliore per raggiungere il massimo risultato”.

La Pro Loco ha ribadito l’importanza di una convenzione e di un rapporto di collaborazione con il comune per la realizzazione di molte attività perché, come accaduto in passato, “non ci sia sudditanza ma solo collaborazione”.

Dopo l’assemblea si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio. Una volta confermati in nomi, nei prossimi giorni, ci sarà una riunione dove verrà nominato il nuovo presidente e saranno assegnate le cariche.