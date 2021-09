Autunno di festa all’oratorio del Pascolo: serate gastronomiche e pranzo comunitario

Si comincia sabato 25 settembre con una serata dedicata ai pizzoccheri

E’ necessario prenotare, possibile anche l’asporto. Accesso in sicurezza con il green pass

CALOLZIOCORTE – La Parrocchia S. Famiglia e l’oratorio del Pascolo di Calolzio organizzato una serie di appuntamenti per trascorrere insieme l’autunno.

Si comincia proprio con la Festa d’Autunno sabato 25 settembre con una cena a base di pizzoccheri (prenotazione obbligatoria entro il 23 settembre). Il sabato successivo, 2 ottobre, sarà la volta della Festa dello Stinco con la “Stincata del Pascol”, polenta e stinco per tutti (prenotazioni entro il 30 settembre). Sabato 9 ottobre, invece, sarà protagonista un altro piatto tipico della tradizione, la trippa (prenotazioni entro il 7 ottobre).

Tutte le sere sarà attivo il servizio di cucina e birreria e ci sarà anche la possibilità dell’asporto. L’ingresso sarà sicuro visto che è richiesto il green pass, mentre la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-covid.

Gli “appuntamenti culinari” si concluderanno domenica 10 ottobre con il pranzo comunitario (prenotazione obbligatoria entro il 7 ottobre) che si terrà dopo la Santa Messa. Previsti due menù: uno per gli adulti (12 euro) e uno per i bambini (6 euro). Per informazioni: 335 5998059 (Roberto).