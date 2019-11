Calolzio. Banda Donizetti in concerto per Santa Cecilia

La banda di Calolzio festeggia Santa Cecilia

Il concerto sabato sera nella chiesetta di Lourdes

CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti, concludendo l’anno di attività, presenta il concerto in occasione della festa per la Patrona Santa Cecilia, tradizionale appuntamento associativo e musicale, in programma sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.

Sabato alle ore 21, nella chiesa della Beata vergine Maria di Lourdes, in piazza Arcipresbiterale a Calolziocorte, il concerto (l’ingresso come sempre è libero e aperto a tutti) della banda diretta dal maestro direttore e concertatore Gianni Colombo. Domenica 1 la partecipazione alla Santa Messa delle 10.30 nella chiesa Arcipresbiterale, cui seguirà il ricordo al cimitero e infine il pranzo sociale con musicanti, familiari e amici.