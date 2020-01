Calolzio. Claudio Prati riconfermato capogruppo degli Alpini

Prati riconfermato alla guida delle penne nere di Calolzio

Nella giornata di oggi, domenica, l’elezione del nuovo direttivo

CALOLZIOCORTE – Si è svolta oggi, 26 gennaio, l’assemblea annuale del gruppo Alpini Pippo Milesi di Calolziocorte con la consegna a Renzo Galli della targa Solidarietà Alpina, contestualmente si sono tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo.

Con 36 voti, su un totale di 41 votanti, è stato riconfermato capogruppo Claudio Prati che resta quindi alle guida delle penne nere calolziesi. Il resto del consiglio direttivo risulta così composto:

Egidio Bonacina

Enrico Bonacina

Mauro Bonacina

Dino Bonaiti

Pierluigi Conti

Franco Donghi

Fabio Losa

Maurizio Losa

Valentino Mainetti

Tiziano Marchetti

Marco Milesi

Nicola Perucchini

Costantino Scola

Claudio Spreafico

Alessandro Valsecchi

Carlo Vertemati

Il nuovo direttivo si ritroverà nell’assemblea in programma il prossimo 31 gennaio in cui verranno assegnate le cariche e si comincerà a parlare dell’organizzazione degli eventi per il 90° anno di fondazione della sezione.